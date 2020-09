El epidemiólogo Elmer Huerta recibió este lunes 14 de septiembre la segunda dosis de la candidata a vacuna contra la COVID-19. Según explicó, esta es la última inyección que se le aplicará como parte del estudio del laboratorio Moderna.

“Ya me han hecho los exámenes de sangre y el hisopado. Ahora estoy esperando que en este momento venga la doctora para que me ponga la segunda dosis de la inyección en el hombro izquierdo, que como ya hemos dicho antes, no sabemos si es el placebo o la vacuna que se está aprobando", comentó en diálogo con RPP.

El médico explicó que esta es la última dosis que recibirá en la fase 3 de la investigación. Agregó que durante este tiempo, el compromiso de los voluntarios es reportarse mensualmente. Asimismo, cada dos meses, ellos deberán ir al hospital para que pasen una revisión médica.

“Esto es todo, la primera dosis se recibió el 19 de agosto, la siguiente es hoy y ya luego se realiza el estudio por dos años”, enfatizó.

El doctor Huerta enfatizó que ser voluntario es un compromiso constante con la ciencia. Indicó que los resultados obtenidos podrán determinar la utilidad de la dosis y los posibles efectos secundarios.

“Esto es un compromiso importante para la ciencia. La sangre que estoy dando, el hisopado que me realizo, si me infecto o no me infecto, todo va servir en la base de datos para sacar conclusiones de la utilidad de esta vacuna y obviamente de los efectos secundarios”, señaló a RPP.

