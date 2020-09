Piden a Fiscalía mayor coordinación para ubicar restos de desaparecidos en los años de violencia

Doris Caqui, viuda de Teófilo Rímac Capcha, señaló que no se cumple el convenio firmado entre el Ministerio Público y la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el que se precisa que debe haber una labor coordinada para que los deudos estén presentes durante los trabajos del equipo especializado.

Refirió que la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial le informó el viernes 11 de septiembre que, al día siguiente, un equipo forense iba a intervenir en la ex base militar de Carmen Chico, distrito Yanacancha en Pasco, sin darle a la familia la oportunidad de organizarse para viajar a la región.

En aquel sitio en el que hoy funciona el campamento minero de la empresa Nexa Resourses Perú SAA, trabajadores de esta compañía descubrieron restos óseos humanos cuando realizaban el cambio de tuberías hace un mes. Doris Caqui indicó que, el 23 de junio de 1986, su esposo Teófilo Rímac fue torturado y desaparecido en este lugar que era una sede militar.

“Nos sentimos preocupados e indignados. Han intervenido uno de los parajes donde un testigo ha dicho que podría ser un sitio de entierro de personas que murieron durante los interrogatorios de los militares. Está muy cerca al campamento minero. Le he reclamado al coordinador de la Tercera Fiscalía de Lima, doctor Luis Ramírez, que yo no sé qué área están interviniendo, cuánto de profundidad y ancho han realizado. Me respondió que no me preocupe, que me lo enviarán en el informe”, manifestó la mujer que busca los restos de su esposo desde hace más de 34 años.

Asimismo, Doris Caqui indicó que el equipo forense se ciñe al acuerdo que toman respecto al lugar que van a intervenir, pero enfatizó que las normas internacionales distan que, cuando el familiar considera que se debe ampliar más los terrenos de excavación, este pedido tiene que ser tomado en cuenta. Tal y como ocurrió en la primera intervención realizada en Carmen Chico el último pasado.

