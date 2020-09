Colegio Odontológico del Perú advierte sobre los riesgos de atenderse con falsos dentistas

La odontología es una profesión médica muy importante que ayuda a prevenir y curar la salud de las personas. Pero, ¿qué sucede cuando el trabajo es realizado por desconocidos que no han tenido la formación adecuada para ejercer la carrera?

Imágenes del programa Panorama pusieron al descubierto cómo se ofrecen complejos servicios odontológicos; entre ellos ‘ortodoncias al paso’, sin prever que ponen en riesgo la salud de sus “pacientes”.

Al respecto, el decano del Colegio Odontológico del Perú (COP), David Vera, en comunicación con La República, lamentó que falsos profesionales arriesguen la salud de las personas en plena pandemia de la COVID-19, y aún peor, que trabajen sin contar con estudios que avalen los conocimientos para el ejercicio de la profesión.

“Se debe sancionar duramente a la gente que finge ser un profesional de la salud”, indicó Vera. (Foto: COP)

Según señaló Vera, cuando un odontólogo peruano viaja al extranjero debe esperar al menos tres años para poder ejercer la profesión, previo convenio con el país de destino. Mientras que, en el Perú, basta con convalidar el título profesional ante la Sunedu y en 40 días se encuentran habilitados para atender pacientes en el campo de la salud bucal.

Es por ello que, hace cuatro años, durante su gestión como decano del Colegio Odontológico de Lima, implementó un examen de suficiencia profesional para conocer la capacidad de los dentistas extranjeros. “El examen consistía en 20 preguntas simples como, qué medicamento se le puede administrar a un paciente alérgico a la penicilina. La gran mayoría sacó 04 a 05. A pesar que nosotros les dábamos la bibliografía para que estudien, no aprobaban”.

Luego de los resultados, Vera recordó que un grupo de odontólogos extranjeros se dirigió hacia Indecopi para quejarse de supuestas barreras burocráticas por un examen que “lo único que buscaba era cuidar la salud de la población”.

“Indecopi nos ordenó que ya no tomáramos el examen y al día siguiente hubo una cola de más de ocho cuadras en los exteriores del Colegio Odontológico del Perú obligándome a colegiarlos”, remarcó el titular del COP.

“Se debe sancionar duramente a la gente que finge ser un profesional de la salud”, indicó Vera. Es por ello que presentó un decreto legislativo ante el Congreso de la República para que se castigue con prisión efectiva a falsos profesionales que lucran con la salud de las personas. No obstante, le respondieron que la norma ya estaba tipificada y archivaron su iniciativa.

“Uno acude a Indecopi, al Congreso y no nos ayudan. Tenemos municipios que no hacen su labor en el centro de Lima. Es importante sacar a los ambulantes, pero no hay un trabajo en conjunto con las otras instancias para salvaguardar la salud de los ciudadanos”, manifestó el decano del COP.

¿Qué enfermedades se pueden trasmitir con la atención ambulatoria de servicios odontológicos?

El cirujano dentista Gianmarco Rosales del consultorio Odonto Alegre explicó que se debe buscar un establecimiento que ofrezca todas las garantías de sanidad para evitar contraer alguna enfermedad infectocontagiosa.

Las personas pueden contraer enfermedades infectocontagiosas. (Foto: composición LR/ Panorama)

“Si el paciente se atiende en un lugar de dudosa procedencia podría correr el riesgo de contagiarse de hepatitis, TBC o VIH. Además, podría ser víctima de una mala praxis, es decir, un error en el diagnóstico o el procedimiento del tratamiento dental que se le aplique”, señaló Rosales.

El profesional recomendó observar si el consultorio tiene una correcta higiene y consultar si los materiales que utilizan para la atención están esterilizados o si cuentan con un sistema de desinfección.

¿Cómo podemos constatar que un dentista cuenta con la acreditación para ejercer la profesión?

El decano del COP, David Vera, instó a los ciudadanos a ingresar a la página www.cop.org.pe, donde se podrá obtener información del odontólogo que eligió para iniciar un tratamiento. Si es que cuenta con las acreditaciones o está habilitado para la atención de pacientes.

Link Colegio Odontológico del Perú. (Foto: captura web COP)

“En todos los consultorios, los especialistas tienen una placa con el número de colegiatura. Además, colocando los apellidos del médico en la página del COP se podrá conocer si es realmente un cirujano dentista”, afirmó Gianmarco Rosales.

Exámenes básicos que realiza un odontólogo profesional durante una primera visita

Rosales explicó que todo especialista iniciará con la anamnesis. Es decir, un interrogatorio al paciente para conocer el motivo de la visita. Luego continuará con la evaluación bucal, donde inspeccionará la cavidad oral para verificar si hay daños en las piezas dentarias.

Finalmente, procederá a realizar un examen radiográfico. "Mediante radiografías periapicales (láminas pequeñas) se podrá visualizar de forma minuciosa si las piezas dentales tienen problemas de caries o descartar algún tipo de enfermedad como la pulpitis.

Problemas más comunes presentados durante el aislamiento preventivo

Sobre el tema, el especialista explicó que, durante los meses de confinamiento por el coronavirus, algunos pacientes llegaron para realizarse restauraciones dentales. Otros han acudido al consultorio por problemas de pulpitis (inflamación relacionada con infecciones bacterianas) o por fracturas de piezas dentarias.

Según reveló un artículo del New York Times, en los últimos seis meses en los Estados Unidos se han registrado muchos casos de dientes rotos o bruxismo debido al aislamiento social.

Problemas más comunes presentados durante el aislamiento preventivo. (Foto: La República)

Al respecto, el especialista Gianmarco Rosales indicó que se trata de un problema muy común en personas que están atravesando un cuadro de estrés o tensión. “Las personas aprietan los dientes al extremo de generar un desgaste en el esmalte dentario o problemas en la zona de los músculos masticatorios”, agregó.

¿Qué acciones ha tomado el COP con respecto a la prevención de la COVID-19?

El decano David Vera adelantó que el Colegio Odontológico del Perú está promoviendo una campaña ‘Boca sana, menos COVID’. Esta iniciativa consiste en el uso de un colutorio (una molécula del Cloruro de Cetilpiridinio al 0.05% - CPC), el cual baja la carga viral en la boca (principal medio de transmisión del virus), y puede ayudar significativamente a reducir el contagio del nuevo coronavirus entre personas.

El Colegio Odontológico del Perú está promoviendo una campaña “Boca sana, menos COVID”. (Foto: COP)

“Esta campaña se realizará en coordinación con diversas instituciones como la Sociedad Nacional de Industrias, municipalidades y laboratorios farmacéuticos. Queremos informar a la población de que cuando una persona sale con diagnostico positivo debe hacerse este enjuague de tres a cuatro veces al día para que baje la carga viral. Esta fórmula tiene propiedades, sus efectos duran en las mucosas de cuatro a cinco horas y la probabilidad de contagio de la COVID-19 disminuiría impactantemente”, manifestó el especialista.

Vera aseguró que estos enjuagatorios tienen sustento científico y está probado por la FDA. “Nadie saldrá lastimado y lo único que se pretende es bajar la transmisión de contagios hasta que llegue la vacuna el próximo año”.

“Se espera que los seis laboratorios vinculados a la campaña donen cantidades importantes de CPC 0.05% para llevarlo a través de la iglesia a zonas donde la población tiene limitados recursos económicos. Esto debido que cada frasco de enjuague bucal tiene un costo de 15 soles”, remarcó Vera.

Finalmente, el galeno afirmó que el Ministerio de Salud y el Colegio Odontológico han dado los protocolos para que los cirujanos dentistas formales atiendan a pacientes con las medidas adecuadas y así evitar la propagación de la COVID-19. Además, instó a la población a no exponerse visitando falsos dentistas que lo único que hacen es exponernos a enfermedades irreversibles y grandes daños a la salud.