La Victoria: tres niñas fueron rescatadas de incendio que se produjo en su vivienda

Un incendio de medianas proporciones afectó a una vivienda de la cuadra 1 del jirón Bélgica, en el distrito de La Victoria. Las llamas se habrían originado en un ambiente del primer piso donde se almacenaba material reciclable; en este mismo lugar tres niñas habrían jugado con pirotécnicos.

Vecinos de la quinta donde se encuentra el domicilio contaron a RTV que al promediar la 1.30 p.m. sintieron el olor a plástico quemado y se percataron del incendio. Inmediatamente, sacaron a las menores que estaban en el interior y llamaron a los bomberos.

El fuego se propagó rápidamente por los ambientes de la casa ya que la propietaria se dedica al reciclaje y almacenaba los materiales cerca de donde sus hijas jugaban con los pirotécnicos.

“Según lo que me cuenta la niña, ella estaba jugando con una ‘chispita’ y se le habría caído en un lado de los plásticos, pues su mamá es recicladora. Eso habría generado el incendio", contó un vecino que ayudó a rescatar a las menores.

A la quinta llegaron seis unidades de bomberos que lograron sofocar el fuego. Sin embargo, todas las pertenencias de la familia fueron completamente calcinadas.

“Lo he perdido todo, no tengo a dónde ir. Las ropas de mis hijas, muebles, dinero ahorrado. No me queda absolutamente nada”, contó acongojada Hilda Pintado Rivera (51) a RTV.

Debido a la situación en quedó la familia, sus vecinos se organizaron para poder recaudar víveres y ropa para las tres niñas y su madre. Asimismo, la Municipalidad de La Victoria anunció que contribuirá con las donaciones.

Si es que desea brindar algún tipo de ayuda a la mujer y sus tres niñas, puede comunicarse al 902 482 828.

