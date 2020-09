Experiencias en pandemia

Épocas de turbulencia

Ricardo Barrón Aráoz, docente de postgrado UPSMP.

Experimentamos profundos cambios, jamás imaginados. El futurólogo Alvin Toffler, autor del “Shock del futuro”, nos dice que vivimos épocas de turbulencia, mientras que Peter Drucker, pronosticó muchos fenómenos, algunos ya cumpliéndose, como la disminución de la natalidad y disminución de la mortalidad. Ningún sabio, ni los futurólogos, previó la hecatombe mundial por Covid-19. No se salvaron ni los países más ricos. La desesperación y angustia, permitió el confinamiento obligatorio, situación que hizo enrumbar nuestras vidas de manera diferente. Es necesario retomar la empatía familiar. El ego, la envidia de debe desaparecer, y rescatar los valores, buscando paz, armonía, comprensión, tolerancia y solidaridad.

Sin estigmatizar

Idel Vexler, educador y exministro de Educación.

Es entendible que “los adultos mayores” somos más vulnerables a la Covid-19. Sin embargo, el hecho de la edad, no implica que subyacentemente haya una tendencia en amplios sectores sociales a estigmatizarnos, como si cada uno de nosotros no tuviera las condiciones socio-emocionales y cognitivo-intelectuales, no solo para cuidarnos con responsabilidad, sino para el desarrollo competente de nuestras labores personales, profesionales y como ciudadanos. En varios establecimientos he visto y sentido expresiones como: ¡Qué hace usted aquí! ¡Para qué viene! Una buena educación ciudadana debe fomentar el fortalecimiento de la autoestima personal y colectiva de todas las personas durante toda la vida.