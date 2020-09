Hallan restos óseos de una persona en vivienda de Villa María del Triunfo

Los restos óseos de una persona aún no identificada fueron encontrados al interior de un inmueble ubicado en la cuadra 7 del jirón San Martín, en el distrito de Villa María del Triunfo.

Fue Jayson Andrés Ruiz Espichán, sobrino de quien se sospecha es el fallecido, el que hizo el hallazgo. El joven dijo que acudía a la vivienda de vez en cuando porque se encargaba de limpiarla; no obstante, detalló que había pasado mucho tiempo desde la última vez que lo hizo.

Contó a RTV que la puerta estaba abierta, pero que no sintió ningún mal olor. Recién cuando movió algunas cosas encontró las osamentas que, según presume, serían de su tío Esteban E., de 34 años, quien vivía allí.

Aseguró que no veía al hombre desde hace “bastante tiempo”, aunque no precisó la fecha; asimismo, señaló que no tenía una relación cercana con él y lo calificó como “una persona de mal vivir”.

Vecinos de la zona también se mostraron consternados con el hallazgo y comentaron de que Esteban Espichán habría tenido problemas con el alcohol.

A la vivienda llegaron agentes de la Comisaría de Villa María del Triunfo, quienes cercaron la vivienda; sin embargo, al cierre de la nota, ni los policías de Criminalística ni el representante del Ministerio Público se apersonaron para iniciar las diligencias de la investigación.

