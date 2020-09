La lucha de Demetrio Pacheco, defensor ambiental cuyo hijo habría sido asesinado por denunciar minería ilegal

Se concretaron las amenazas. Roberto Carlos Pacheco Villanueva, hijo del conocido luchador ambiental Demetrio Pacheco y también defensor del bosque amazónico, fue asesinado de dos balazos en Madre de Dios. Señalan que quienes le quitaron la vida serían invasores de terrenos vinculados a la minería ilegal.

El cuerpo del activista fue encontrado el último viernes 11 de septiembre en su concesión forestal, ubicada en la margen derecha de la carretera Interoceánica de la región peruana, según el portal Mongabay Latam. Demetrio Pacheco lleva más de 30 años activando como defensor ambiental, tiempo durante el cual ha recibido numerosas amenazas de muerte. Este es un recorrido por su lucha.

El Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado se pronuncia tras el asesinato de Roberto Pacheco, defensor medioambiental.El comunicado detalla que hay más indígenas y campesinos quie vienen siendo amenazados por denunciar actos que atentan contra el medio ambiente y el territorio. pic.twitter.com/PtzNq4qZXt — Jimena Rodríguez (@ChibolaPulpin) September 13, 2020

De minero artesanal a conservador de la Amazonía

Demetrio Pacheco es un activista ambiental que defiende el bosque amazónico de la minería y tala ilegal. Él nació en Moquegua el 29 de noviembre de 1955.

El agricultor, ganadero y jardinero también estudió administración en Arequipa. Es en 1964 cuando arriba a Madre de Dios y decide defender el bosque con el cual se encariñó. Llegó con la idea de convertirse en minero artesanal, pero casi de inmediato se dio cuenta de que la conservación de los bosques amazónicos era su camino.

“Mi familia me pregunta qué gano con el bosque, pero la verdad a mí me gusta mucho" indica en una entrevista al portal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

A Pacheco le fueron concesionadas 842 hectáreas de bosque en la provincia de Tambopata desde 1995 y, en el año 2012, empezaron a registrarse invasiones a estos terrenos, los cuales producen una gran cantidad de castañas y cacao; y también cobijan una gran diversidad de flora y fauna. “Desde que empezaron a invadir he realizado por lo menos ocho denuncias por deforestación”, manifiesta el activista.

La muerte como constante en la vida de Demetrio Pacheco

Su defensa a la Amazonía era compartida por su hijo. Ante el cuidado que le brindan a los bosques, las amenazas a la familia Pacheco llegaron en el 2017, año en que golpearon y colocaron el cañón de un arma en la boca a Roberto Carlos, quien previamente ya había sido golpeado.

Ese mismo año, meses después de dicha amenaza y de la destrucción de sus bienes, los amedrantadores dejaron una bala sobre la mesa del campamento que el defensor ambiental tiene dentro de la concesión.

Bala de amenaza dejada en el campamento de la concesión de Demetrio Pacheco en el 2017. (Foto: archivo Mongabay Latam)

Pacheco relata que esa fue la única vez que pidió garantías para su vida en la Prefectura de Puerto Maldonado, pero no quisieron recibirla. "Luego de eso, cada vez que he tenido problemas, solo le he contado estos hechos al Defensor del Pueblo en Madre de Dios”.

Incluso, quienes ejercen estas actividades de forma ilegal han presentado denuncias falsas en su contra en el 2015.

Guimo Loaiza, representante de la Defensoría del Pueblo, en Madre de Dios, declara a Mongabay Latam que "muchos como Demetrio, lamentablemente por la minería ilegal que ha ingresado a las concesiones, son amenazados”.

Señala también que están evaluando presentar una solicitud para brindar protección a Demetrio y su familia, ya que están expuestos a sufrir “cualquier atentado al estar en zonas próximas a la minería ilegal y a los invasores”, lo cual los coloca en una situación de vulnerabilidad.

La última denuncia que Demetrio Pacheco presentó fue en en abril del 2019. En esa fecha, acusó nuevamente la deforestación en su concesión ejercida por presuntos invasores. Este caso aún se encuentra en el tercer despacho de la fiscalía ambiental de Madre de Dios.

Latinoamérica es considerada la región más peligrosa para los defensores ambientales como Demetrio Pacheco. (Foto: Mongabay)

En el camino de defensor del bosque, Demetrio Pacheco fue nombrado teniente gobernador de la Asociación de Productores Agropecuarios San Juan, vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata y presidente de la Asociación de Concesiones Forestales de Reforestación de Madre de Dios.

Tanto Demetrio como su hijo Roberto han sufrido ataques contra su integridad física, psicológica y patrimonial. Latinoamérica es considerada la región más peligrosa para los defensores ambientales, según el último informe de la organización internacional Global Witness, titulado “Defender el mañana: crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente”.

