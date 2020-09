Madre de Dios: denuncian que continúan amenazas de muerte a ambientalistas por parte de la minería ilegal

Luego que se diera a conocer el incendio forestal que consumió más de 13 hectáreas de la primera área de conservación privada de la amazonía en el Perú, ‘Kerenda Homet: Nature Reserve’, ubicada a 5 kilómetros de la Plaza de Armas de Puerto Maldonado y la muerte de Roberto Carlos Pacheco Villanueva, hijo del conocido defensor ambiental Demetrio Pacheco, la familia zambrano está considerando pedir garantías para su vida.

En conversaciones con La República, Manuel Villacorta, director de Asuntos Corporativos de la Reserva Natural, señaló que la hija del ya conocido Victor Zambrano se encuentra muy preocupada por lo que pueda sucederle, luego de que presuntos 'mineros ilegales’ dieran inicio al fuego que acabó con gran cantidad de la flora y fauna de dicha reserva.

“Ayer he estado hablando con mi prima, que está afectada, e iba a ver la forma de pedir garantías. Por lo que yo he conversado con mi familia, dado que si al hijo del vicepresidente lo han matado, ellos no se van a meter con Victor Zambrano porque si lo matan, lo inmolan y llamarían la atención de las instituciones más importantes del mundo. Entonces como ellos son un grupo, seguro piensan en comenzar a acabar con la vida de las personas que los rodean”, declaró.

Asimismo, reiteró que estos atentados no son los primeros que reciben, sino todo lo contrario. El hijo de Demetrio Pacheco es la cuarta persona fallecida, víctima de esta lucha interna entre la minería ilegal y los ambientalistas; además que los incendios forestales continúan en las zonas aledañas a la reserva natural.

“Justamente ahorita, como la atención de la prensa está centrada en otros temas, prenden fuego nada más. No importa, aprovechan que todos están pendientes de otra cosa”, dijo Villacorta.

Finalmente, instó a las autoridades y a los grupos en pro del medio ambiente a unirse a esta lucha, pues más ciudadanos no pueden continuar perdiendo la vida o vivir con temor por estas personas cuyo objetivo principal es solo lucrar con el oro que se encuentra en esas tierras.

