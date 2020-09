Arequipa: exgerente de Transporte es investigado por pago de S/ 14 400

Grover Delgado Flores sigue manejando los hilos de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC) del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Asiste a su oficina, según una constatación policial del 10 de setiembre. Explicó que aún no le dan respuesta a su renuncia y que por eso continúa en el cargo. “Sino estaría cometiendo abandono del cargo”, se pronunció. Renunció el 1 de setiembre tras audios en los que se le escucha maltratar y exigir donaciones a sus trabajadores.

No es la única denuncia contra Delgado en el Ministerio Público. La Fiscalía de Paucarpata indaga una apropiación de S/ 14 400 de los fondos públicos de presunta forma ilegal. El Sindicato de Trabajadores de la GRTC presentó la denuncia en febrero de este año.

Delgado se benefició de ese dinero a través del “incentivo de productividad” CAFAE (Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo) entregado a los trabajadores del GRTC. Según la denuncia a Delgado no le corresponde recibir este adicional cobrado desde inicios de año. A él se le deposita el “incentivo laboral” mensual de los recursos directamente recaudados que ascienden a S/ 6 145. Sumado a su remuneración de S/ 1110, al mes llegaba a los S/ 7 255.

¿Cómo Delgado logró beneficiarse de los recursos? El CAFAE es un estímulo laboral que cada mes es depositado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en favor de los servidores públicos. Delgado y José Marino Hanampa, hasta el último viernes, encargado del área de Recursos Humanos de la GRTC, enviaron el oficio N°006-2019 a la contadora externa del CAFAE disponiendo que emita un informe de por qué el presidente del CAFAE, que es el mismo gerente de Transportes, no percibe este “incentivo de productividad”. Mediante el oficio N°002-2019-GRA/GRTC) se les respondió que las competentes en pronunciarse son las áreas de Presupuesto y Asesoría Jurídica del GRTC.

Marino ni Delgado consultaron a estas oficinas. Según Delgado les respondieron que no tenían ninguna competencia por ser el CAFAE un órgano autónomo. Más bien recurrieron al estudio Valencia Asesores Legales (Oficio N°008-2019-GRA/GRTC) para una opinión legal. Concluyeron que Delgado por estar sujeto al DL N°276 y no recibir ningún “tipo de asignación especial” debe percibir el incentivo del CAFAE. El gremio de trabajadores asegura que Delgado sí percibe ya un bono especial, denominado “incentivo laboral” que llega a los S/ 6145. El secretario de defensa del Sindicato, Julio Bustamante, sostiene que en todos estos años ningún gerente ha percibido CAFAE porque no les corresponde.

El CAFAE esta sujetó a la Ley N° 28411 que literalmente señala que “son beneficiarios de los incentivos laborales (…) los que no perciban ningún tipo de asignación especial por la labor efectuada, bono de productividad u otras asignaciones…”

El 19 de diciembre del 2019 los integrantes de la directiva del CAFAE por votación acuerdan otorgarle el beneficio a Delgado. El mismo gerente votó a su favor cuando debió abstenerse. Un día después, Hanampa cursó oficios al gerente Delgado y a la Oficina de Administración para gestionar el pago. Ese mismo día la Oficina de Planeamiento y Presupuesto respondía que contaba con el dinero para atender lo solicitado.

Tres días después el funcionario cuestionado emite resolución para aprobar la transferencia del diciembre por S/ 174 173 a favor del CAFAE para los empleados de la GRTC. De ese monto S/ 14 400 soles, por los meses de enero a diciembre del 2019, fueron para él. Por todos estos hechos Delgado es acusado de peculado doloso por la apropiación de esos caudales y a Hanampa de ser su cómplice primario.

La defensa de Grover Delgado sobre el cobro

En su defensa, Delgado sostuvo que todo está sustentando. Sostiene que hay una actualización de la norma que le permite acceder al beneficio pero no mencionó cual. “Hemos solicitado opiniones de estudios externos que indicaron que sí tenia competencia para el cobro. Si no hay pronunciamiento de áreas de la gerencia es porque sostuvieron que no tenían competencia”, aseveró.

Hasta el momento no se les ha citado por este caso. Finalizó con que aún no se le indicado su reemplazo y que sigue acudiendo a realizar sus funciones.

