SJM: hallan cadáver en calle cercana al Mercado San Luis

El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado la mañana del sábado 12 de septiembre en la avenida Pista Nueva del distrito de San Juan de Miraflores. Vecinos reportaron a la Policía Nacional del Perú (PNP) el hallazgo del cadáver de la ciudadana de aproximadamente 28 años.

En esta calle cercana al Mercado San Luis, agentes del equipo de criminalística y representantes del Ministerio Público llegaron para levantar el cadáver.

Algunos ciudadanos reportaron que el cuerpo estuvo en el lugar desde las 3 a. m. y que no escucharon ningún ruido extraño en la zona. “Un compañero que saca el carro me ha comentado que a esa hora ya estaba. Nosotros no la conocemos porque no es de este lugar”, señaló un vecino en América.

Por otro lado, el medio indicó que el fiscal analizó la causa de muerte de la joven y podría haber sido atropellada. Sin embargo, aún continuarán las investigaciones respectivas para aclarar el fallecimiento.

El cadáver no pudo ser identificado, así que trasladaron el cuerpo a la Morgue de Lima a la espera de que familiares se acerquen. En todo momento, el tránsito fue normal y se apoyó con la participación de la Policía de tránsito.

