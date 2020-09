Programa Techo Propio: Gobierno Regional de Arequipa impulsa dos proyectos de viviendas

El Gobierno Regional de Arequipa viene facilitando los trámites para el programa Techo Propio en dos modalidades: Construcción en Sitio Propio y Adquisición de Vivienda Nueva. El fin es impulsar el acceso a la casa propia para más arequipeños.

La gerente regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Lilian Amable Andia, informó que se ayuda en la inscripción a todos los postulantes e interesados en acceder a estos programas.

El primer programa es “Construcción en Sitio Propio”, una modalidad de Techo Propio del programa MiVivienda, dirigido para aquellas personas que ya cuentan con un terreno o vivienda debidamente inscrita en Registros Públicos (SUNARP) y que no tienen ningún gravamen (hipoteca o litigio sobre el bien inmueble).

Algunos de los requisitos para esta modalidad es que el postulante no tenga otra casa registrada a su nombre, sus ingresos económicos no deben superar los S/ 2.706 mensual, no haber recibido algún apoyo habitacional del Estado y, además, debe tener un grupo familiar o carga familiar.

La otra modalidad de Techo Propio es denominada “Adquisición de Vivienda Nueva”, mediante la cual la población puede acceder al sueño de tener la casa propia. Para esta categoría, en Arequipa el programa MiVivienda tiene dos proyectos de vivienda: Umapalca en el distrito de Sabandía y Las Lomas de Yura en el distrito del mismo nombre.

El Bono Familiar Habitacional para esta categoría es S/ 37.625 para viviendas cuyo valor no supere los S/ 107.000. El inicial que anteriormente era hasta el 10% se ha retirado, por tanto, actualmente el inicial es 0.00 soles.

La gerente regional de Vivienda invitó a la población a realizar sus consultas vía telefónica de la Gerencia de Vivienda llamando al 054-252295. Asimismo, pueden acercarse para inscribirse a la Calle María Nieves Bustamante N° 103 en el distrito de Yanahuara.

