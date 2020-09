Exinstructor denuncia maltrato a perros de la Brigada Canina de Chorrillos [VIDEO]

Con información de Milagros Ñaña Guzmán / URPI-GLR

Jordan Gamarra, exinstructor de la Brigada Canina de la Municipalidad de Chorrillos, presentó una nueva denuncia pública contra dicha comuna por maltrato animal a varios canes que no han sido alimentados por cuatro días, pese al conocimiento de las autoridades.

“(A) Los canes de la brigada canina no les están dando de comer ni nada a los indefensos animales. Yo hago esta denuncia pública porque no sé si nos quieren censurar o algo, pero ellos están enterados, y no han tomado acciones”, indicó en un video al WhatsApp RTV.

Además, indicó que los canes no han tomado agua hace tres días y viven encerrados en sus jaulas. “Ellos necesitan un lugar para vivir, estas instalaciones no tienen nada, así los han dejado, pese a que les pedimos que los animales no pueden estar encima de sus necesidades”, dijo.

Otro exinstructor, Carlos García, se encontraba a cargo de la Brigada Canina desde 2019 y detalló que siempre contaba con problemas cuando solicitaba alimentos o material de limpieza para las instalaciones de los canes. “Nunca recibía el apoyo inmediato, siempre teníamos que sacar de nuestro bolsillo para que los perros no se mueran de hambre”, sostuvo.

Sin embargo, ellos contrajeron el nuevo coronavirus, por lo que hicieron cuarentena en casa. Cuando regresaron de su descanso se dieron con la sorpresa de que los canes vivían encima de su excremento y que no habían comido ni tomado agua por días.

“Mientras que nosotros nos recuperamos en casa, nuestros encargados no se preocuparon en mandar a alguien para que realice los mantenimientos y limpieza en las instalaciones, los perros de la brigada estaban viviendo sin alimento ni agua por días y lo peor es que tenía excremento acumulado”, señaló García.

También indicó que los han retirado del puesto porque los encontraron realizando videos en las instalaciones de la Brigada Canina, donde denunciaban el maltrato que están padeciendo.

“Saben que nosotros vamos a denunciar este maltrato animal, por eso mismo nos han retirado del puesto y encima los canes ya no se encuentran en ese establecimiento en el que han estado por meses sin alimento ni agua, dicen que se los han llevado a un refugio”, finalizó.

Esta no sería la primera denuncia que se presenta por presunto maltrato animal contra la Municipalidad de Chorrillos, ya que en 2019 un perro de la brigada canina fue expuesto por uno de los serenos de la comuna al intenso calor que se registraba en nuestra capital.

¿Qué dice la Ley para la protección de animales en Perú?

La Ley N° 30407 menciona dentro de su artículo 5 que “toda persona tiene el deber de procurar la protección y el bienestar de los animales, cualquiera sea su especie, evitando causarles daño, sufrimiento innecesario, maltrato de tipo físico que altere su normal comportamiento, lesión o muerte”.

Por otro lado, indica que el propietario, encargado o responsable de un animal de compañía debe atender con carácter obligatorio las siguientes necesidades fundamentales:

a. Ambiente adecuado a sus hábitats naturales de vida y condiciones mínimas sanitarias que les permita expresar el comportamiento natural propio de su especie.

b. Alimentación suficiente y adecuada a los requerimientos biológicos de cada especie.

