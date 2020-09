Jesús María: capturan a sujetos acusados de tener secuestrado a joven por más de un mes

Un joven de 21 años de edad fue rescatado por la Policía tras permanecer cerca de un mes secuestrado en un departamento de la residencial San Felipe, en Jesús María.

Personal de la División Antisecuestros de la PNP pudo dar con el paradero de la víctima tras rastrear por medio del GPS el celular de donde se hacían llamadas a la familia.

Durante el operativo dos de los sospechosos quisieron huir, pero finalmente cayeron tras una persecución por más de cuatro cuadras. Ellos fueron identificados como Andrés Gonzales Jiménez y Junior Taipe Gonzales, alias ‘El barbero’, informó ATV Noticias.

“Dos sujetos desconocidos estaban trasladando a la víctima, uno logra fugarse en una motocicleta, pero es perseguido por agentes de la Unidad Antisecuestros, y el otro es reducido”, declaró el encargado de la acción policial.

Si bien se supo que los captores solicitaban a la mamá del joven una fuerte suma para su liberación, la Policía asegura que su motivación no habría sido económica, si no una forma de venganza por no llegar a un acuerdo con la propia víctima.

“No hay un cumplimiento de un hecho que ellos habían pactado, entonces lo consideramos como un secuestro atípico que no sigue los pasos que nosotros seguimos y tampoco ha habido una negociación”, explicaron.

Los detenidos fueron conducidos hacia la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) para las diligencias del caso y conocer si es que tienen más cómplices y cuál fue la verdadera razón del secuestro.

