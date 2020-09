Dos muertos y cuatro heridos tras choque entre mototaxi y tráiler en La Libertad

Las pistas vuelven a teñirse de sangre a causa de los accidentes de tránsito. Esta mañana, a las 6:30 a.m., en el poblado de Pacanguilla, distrito de Pacanga, de la provincia de Chepén en La Libertad, el violento choque de una mototaxi contra un tráiler dejó el trágico saldo de dos personas muertas y cuatro heridas.

La colisión ocurrió en el kilómetro 127 de la Carretera Panamericana Norte, cerca del peaje de San Juan de Dios (Pacanguilla). En el vehículo menor viajaban Oswaldo More Cherrez (30), Percy Cherrez Ruiz (39), José Luis Escalante Rodas, Salvador Quispe Rojas, Luis More Cherrez y Freddy More Cherrez, quienes iban a trabajar en la cosecha de mandarina en los fundos de la empresa “Hoja Redonda”.

PUEDES VER Piden reiniciar atención en Interpol de Trujillo para trámites de migrantes

Murió carbonizado

Al parecer una mala maniobra hizo que el conductor de la mototaxi, identificado como Percy Cherres, perdiera el control y se estrellara contra el tráiler, que se encontraba estacionado. El vehículo menor se incendió, el chofer quedó atrapado en las llamas y falleció. Oswaldo More fue evacuado al Hospital de Chepén pero murió llegando al nosocomio.

Los demás quedaron heridos, tendidos sobre el pavimento y fueron ayudados por algunos lugareños y choferes que a esa hora pasaban por la carretera. La Policía de Carreteras y las ambulancias llegaron para hacerse cargo de las víctimas y darles atención médica. Es así que Luis More fue dado de alta; Freddy More fue trasladado a Trujillo debido a la gravedad de su estado mientras que José Escalante y Salvador Quispe quedaron en el Hospital de Chepén.

Trujillo últimas noticias