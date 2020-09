Bellavista: denuncian que terreno abandonado fue invadido por drogadictos [VIDEO]

Un terreno de 120 metros cuadrados ubicado en la calle los Halcones ha sido invadido por delincuentes y drogadictos que acuden al lugar en las noches, según la denuncia de los vecinos. Ellos temen por su seguridad en el sector y por su salud al ser un foco infeccioso en Bellavista, Callao.

“En la noche es un peligro dado que los vecinos pasamos por aquí y no sabemos quiénes son las personas que están dentro. Pueden ser delincuentes, drogadictos, pueden contagiarnos hasta de COVID-19”, indicó un vecino.

Asimismo, mencionó que estas personas por la noche podrían atacar a cualquier ciudadano y nadie podría darse cuenta al ser una calle poco transitada. “Yo soy una persona mayor, imagínense ahora que un niño o niña o mujer pase por ese lado, pueden esas personas llevárselo adentro”, dijo en Panamericana.

Ellos expresaron que los hurtos han ido en aumento, e incluso, estas personas de mal vivir podrían trepar a las viviendas aledañas. “Hay posibilidad de que trepen desde este lugar a los otros edificios o casas aledañas. He tenido que poner rejas y/o cámaras”, aseguró otro señor.

Mientras tanto, los residentes manifestaron que también hay roedores e insectos en este terreno, por lo cual podrían ingresar a otras casas. “La otra vez vimos a un ratón meterse a la puerta del costado”, expresó. Con carteles de “Queremos solución”, ellos exigen a la Municipalidad acudir a la zona a solucionar el problema.

“Los municipales no han dicho que tienen dueño y no tienen ninguna autorización. Sin embargo, la señora ha fallecido. Solo sus hijos están dispuestos, pero ellos deben ver que nos está afectando”, precisó un ciudadano. Panamericana indicó que se comunicaron con la municipalidad de Bellavista, pero no obtuvieron respuesta.

