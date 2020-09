Puno: religioso fue dado de alta de UCI tras 18 días de luchar contra la COVID-19

Un paciente fue dado de alta del Hospital Carlos Monge Medrano de Puno, luego de permanecer 18 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a causa del nuevo coronavirus.

Se trata del párroco de iniciales A.G.M, quien contó que presentó complicaciones en su salud durante los once días que permaneció en su domicilio en la ciudad de Juliaca. “Cuando me llegó he sufrido, llorado, me faltó oxígeno”, manifestó en un video difundido por el nosocomio.

Fue el director de la Red de Salud San Román, Enrique Sotomayor, quien coordinó el traslado del religioso hasta el Hospital Carlos Monge Medrano, donde fue internado en la sala UCI. Conforme pasaron los días respondió de manera positiva al tratamiento y este jueves 10 de septiembre recibió el alta médica.

“Estoy muy agradecido a este hospital y al doctor Sotomayor que vino a recogerme de la casa donde vivo. Agradezco a todas las autoridades que se han preocupado, también las amistades y a este pueblo de Juliaca que rezó por mí”, indicó.

Asimismo, pidió a la población cumplir con las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno, para evitar el incremento de casos de coronavirus en la región altiplánica.

Cabe recordar que, en el año 2011, el Obispado de Puno informó que el párroco en mención fue excomulgado por el obispado de Ayaviri al realizar misas en la ciudad de Sandía, sin autorización. En su defensa dijo que él representa a la Iglesia Católica Apostólica en Perú.

