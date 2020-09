En controversia principal arma para combatir COVID-19 en Arequipa

Elmer Mamani

La gran mayoría de pacientes que llega al Hospital COVID-19 Honorio Delgado Espinoza tomó dos veces como mínimo la ivermectina. Varios abusan del medicamento. Mijaíl Villar Mercado, Jefe de Triaje del nosocomio, sostuvo que no hay evidencia de que el antiparasitario sea efectivo. “Lo que en la realidad vemos es que en todos los pacientes, a pesar que han consumido ivermectina, llegan complicados”, relató.

Todo empezó con la ivermectina cuando se evidenció que disminuía la replicación del coronavirus Sars-Cov-2, pero en pruebas in vitro en Australia. “Así surgió la hipótesis que podría beneficiar a los pacientes”, acentúa Villar.

Tras ese suceso, el gotero se volvió en la principal arma para combatir el nuevo coronavirus en la región. Se busca que llegue a la mayoría de ciudadanos con una producción masiva.

Pero la eficacia del antiparasitario fue puesto en tela de juicio por el exministro de Salud, Víctor Zamora, quien solicitó sea retirado como parte de los tratamientos contra el COVID-19, así como de la hidroxicloroquina. Este último ayer fue descartado de la guía.

Mercado, sostuvo que la no utilización del antiparasitario es algo que distintos médicos están pidiendo hace varios meses. “Decimos que no tiene beneficios porque hay estudios donde sometieron pacientes a la ivermectina y los resultados no son positivos (…) Se ha demostrado que no tiene ningún beneficio en la etapa inicial”.

En cambio, el director del nosocomio, Richard Hernández, indicó que sí está teniendo resultados. Sostuvo que en el caso de infectados que no ingirieron el gotero, se les suministra para inhibir la replicación.

El infectólogo Carlos Vizcarra enfatiza que no hay tratamientos efectivos, todos son ensayos. “Desde el exministro Zamora hasta de la ministra Pilar Mazzetti, están dando opiniones absolutamente no técnicas”, opinó.

Aseguró que todo esto genera caos. Sin criterios unificados, provoca que las personas se sometan a procedimientos que les pueden causar daño como el uso del dióxido de cloro. “No hay tratamiento para pacientes leves con factores de riesgo. Se le cuestiona a la ivermectina bajo criterios de estudios realizados en pacientes de infección moderada a severa que son avanzados. La ivermectina no va funcionar en casos moderados de eso estamos seguros”, replicó.

El jefe Comando COVID-19, Gustavo Rondón, sostuvo ayer que seguirán entregando el gotero porque les está dando resultados. Por su parte Vizcarra sostiene que debe seguirse usando en casos leves, no para prevenir, sino para manejar síntomas leves. La posición de Villar es que se quite de la guía. Asegura que el suministro oportuno de oxígeno es la mejor alternativa para prevenir complicaciones y salvar vidas.v

Aumentan pacientes que van a hospital

Mijaíl Villar Mercado, Jefe de Triaje del Honorio Delgado, informó que han aumentando la cantidad de pacientes que acuden al establecimiento.

Hace dos semanas tenían en promedio 30 infectados que llegaban por atención, pero en los últimos días el número se elevó entre 40 a 50 diarios.

