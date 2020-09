Con información de Vanessa Trebejo (URPI- GLR)

Raul Ortiz Gonzales, un adulto mayor de 61 años, denunció que la empresa en la que laboró por 16 años solo le liquidó un solo sueldo tras firmar su carta de renuncia a causa de que llevaba un año de descanso médico por padecer hemiplejía (parálisis por un lado del cuerpo).

El hombre señaló a La República que era encargado de la seguridad de un edificio administrado por la empresa Kioma en el distrito de Barranco. Sin embargo, luego del accidente laboral, tuvo que tomar descanso para recuperarse. Ahora, en medio de la pandemia del coronavirus , no cuenta con trabajo ni con una liquidación que pueda ayudarle con sus gastos.

"'Yo me dije, ya si firmo la renuncia, pero con mi liquidación más mi CTS'. Pensé en poder levantarme y al menos poner un negocio. Pero, mi sorpresa fue cuando verifiqué mi CTS y tenía solo 1.170 soles aproximadamente, y tengo 16 años de servicio. También, cuando vi mi liquidación era 1.150 soles, que es el monto que me pagaban mensual'’, indicó el señor Ortiz.

Ortiz expresó que, desde mayo del año pasado, fue diagnosticado con hemiplejia cuando aún laboraba como seguridad del edificio de Barranco. "Para el 2 de mayo, yo comencé sintiendo hormigueos en mi pierna del lado derecho, me fui al seguro y ahí me dijeron que tenia hemiplejia. Pero estoy esperando que me puedan dar mi certificado donde acredite que padezco esta enfermedad para poder adelantar mi ONP, ya que no puedo trabajar y no tengo a nadie'’, señaló.

Por ahora, el adulto mayor se encuentra a la espera de que en el seguro de EsSalud puedan brindarle el certificado que acredita que se encuentra incapacitado para poder adelantar su jubilación. ''Estoy rezando para que este dinero que me han dado de la CTS me alcance. Con eso me estoy solventando. Estoy sin trabajo desde el que me liquidaron y no tengo a nadie, no tengo como salir adelante'', manifestó.

Por último, pidió ayuda porque no cuenta con familia que lo solvente. Si usted desea ayudar al adulto mayor, puede comunicarse al número 997 403 559.

