El Perú es el país que cuenta con más casos de trata de personas en comparación con naciones como Colombia y Brasil. Entre los años 2014 y 2016, se han registrado 2.534 víctimas de este flagelo, de acuerdo a un estudio realizado por Proética que se inició en marzo del 2019.

En Brasil, en el mismo periodo, se detectaron 317 casos. Mientras que en Colombia fueron 610 las personas afectadas, entre los años 2013 y 2019. Las cifras corresponden a la investigación realizado por Proética: “Triple trata: estudio comparativo de la legislación en materia de trata de personas, protocolos de intervención y casos emblemáticos en Perú, Colombia y Brasil”.

Las regiones peruanas con mayor proporción de estos casos fueron Lima (22.8%), Loreto (10.7%) y Madre de Dios (9.6%). El informe destaca que en el periodo 2009-2014 poco más del 50 % de las afectadas tenían entre 13 y 17 años, el 6.4 % eran menores de 13 años, mientras que el 21 % tenían entre 18 a 24 años.

Trata en Triple Frontera

Asimismo, se determinó que existen aspectos que facilitaron la trata de personas en la zona del Trapecio Amazónico (Perú, Colombia y Brasil) como es la infiltración del crimen organizado en el aparato burocrático, así como el financiamiento ilegal de campañas políticas de parte de posibles tratantes y narcotraficantes para las elecciones municipales locales y regionales. Estas conclusiones son parte de una segunda investigación de Proética denominada “La trata de personas y la corrupción en el contexto del narcotráfico y la pandemia del Covid-19 en el Trapecio Amazónico”.

Otros factores que favorecieron esta problemática social fueron la entrega de licencias de funcionamiento municipal a discotecas y bares de donde se han rescatado a víctimas de explotación sexual, así como los intentos de soborno y amenazas a funcionarios públicos durante operativos de fiscalización o durante intervenciones.

El principal problema de los fiscales para combatir la trata –según este estudio– es que la también llamada Triple Frontera es un territorio muy amplio para cubrir, que está libre de la presencia del Estado, convirtiéndolo en una zona peligrosa. Asimismo, cuenta con tres estructuras estatales con diferentes capacidades y burocracias.

En ese sentido, se señala que es imperativo revisar los expedientes que permitieron la entrega de licencias permanentes y temporales de funcionamiento a los bares, discotecas y hostales de los tres países. Además, se deben realizar intervenciones para recuperar la documentación que permita el seguimiento del dinero de la trata de personas en el Trapecio Amazónico. También darle el soporte policial a la Fiscalía de Iquitos.

Jorge Chávez Cotrina, fiscal superior coordinador nacional de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada, remarcó que no existe una política de Estado ni el presupuesto para luchar contra la trata de personas. De allí que exigió que este gobierno no le dé la espalda a las mujeres y niños víctimas que no cuentan con albergues para protegerse. Chávez Cotrina propuso que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) imponga un impuesto de $1 por cada vuelo nacional e internacional para implementar estas instalaciones.

También participaron Rosario López Wong, fiscal superior coordinadora nacional de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas; el director ejecutivo de Proética; Samuel Rotta y la directora del Programa de Gobernanza Ambiental de Proética, Magaly Avila. Además los investigadores Pilar Santos y Gabriel Arriaran.

