Joven se resiste a intervención e insulta a militares: “Yo sé mis derechos, los voy a grabar”

Por: Pamela Advíncula

Una joven insultó sin reparos a miembros del Ejército del Perú, luego de que fuera intervenida junto a otro grupo de personas en presunto estado de ebriedad a la altura del puente Perales, en Santa Anita.

Como se puede ver en un video que llegó a través de la alerta del WhatsApp del diario La República, la infractora levanta la voz y no duda en lanzar palabras soeces contra los uniformados, quienes solo le pedían que se siente.

Pese a que ya se encontraba en la tolva del vehículo junto al resto de intervenidos, la mujer continuaba parándose y demoraba el trayecto hacia la comisaría del sector.

“No me toques, no me toques, ¿crees que yo no sé mis derechos? Los voy a grabar c***”, fue uno de los gritos de la ciudadana a los soldados.

Segundos después, volvió a pararse del lugar que le habían asignado por lo que el personal del Ejército la instó a que no se mueva de su sitio. Sin embargo, ella volvió a arremeter contra ellos.

“Me estoy subiendo el pantalón, que ch***. yo digo lo que me da la gana. No me toques m***, no me toques”, dijo la iracunda mujer, quien ni siquiera llevaba mascarilla, condición que aumentó el riesgo de contagio del nuevo coronavirus para ella y los detenidos.

Según contaron vecinos de la zona a RTV, el hecho ocurrió en horas de la noche hace unos días en el mencionado distrito de Santa Anita y la intervención estuvo a cargo de patrullas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

