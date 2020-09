La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, volvió a señalar que las personas infectadas con el nuevo coronavirus, pero asintomáticas, sí contagian, por lo que debemos estar alertas a la posibilidad de que nos infecten.

Durante la conferencia de prensa que brindó junto al gabinete, Mazzetti fue consultada sobre sus declaraciones en RPP donde en un principio dijo que "los asintomáticos no contagian” y luego aseguró que sí lo hacen, pero “en un porcentaje muy pequeño”.

“En ningún momento de la declaración he dicho que los asintomáticos no contagian y eso tiene que quedar claro porque tomamos medidas, ya que las personas que enferman nos contagian, pero también tomamos medidas, en particular, porque las personas asintomáticas sí nos contagian y lo mencioné en la misma entrevista”, precisó.

La aclaración de la titular del Minsa se produce luego de que varios expertos cuestionaran su afirmación, pues hay evidencia científica que asevera que los asintomáticos sí propagan el virus.

La exministra de Salud Patricia García mostró los resultados de siete estudios publicados en septiembre de este año, en los que se demuestra que los asintomáticos tienen una carga viral tan o casi igual que los presintomáticos y sintomáticos.

“Mas claro, los asintomáticos, los presintomáticos y los sintomáticos, todos excretan virus y contagian más o menos igual”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, Ernesto Bustamante, exjefe del Instituto Nacional del Salud (INS), señaló que los asintomáticos sí pueden contagiar desde que contraen el virus y que por ello resultaba importante el uso de las pruebas moleculares porque ayudan a la detección temprana de las personas positivas y así se puede cortar la cadena de contagios.

