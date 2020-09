Protransporte descartó suspensión de la ruta troncal del Metropolitano

El presidente de Protransporte, Juan Pablo de la Guerra, manifestó que el servicio de las rutas troncales del Metropolitano no se suspenderá, tal como advirtió el consorcio de Lima Bus este miércoles 9 de septiembre, luego que las rutas alimentadoras dejarán de operar por pérdidas económicas.

Señaló que esta situación no seguirá porque ya realizaron el pago de las primeras semanas del mes de agosto correspondiente a la tarifa COVID designada por el Ejecutivo.

PUEDES VER Metropolitano: servicio en rutas troncales sería suspendido desde mañana

La Municipalidad de Lima, a través de Protransporte, se encuentra a la espera de la aprobación del desembolso del crédito bancario solicitado al BBVA que se viene gestionando desde hace tres semanas y que permitirá compensar los costos adicionales no cubiertos de los meses de junio y julio.

“Nos ha llamado mucho la atención que se hayan detenido los alimentadores, porque hemos estado en conversaciones diarias con los concesionarios explicándoles la situación y los avances que hemos tenido”, dijo de la Guerra en TV Perú.

El gerente también resaltó que se encuentran en una reunión con todos los concesionarios y darán una respuesta certera en las próximas horas sobre la situación del Metropolitano. Mediante un comunicado en Twitter, en la cuenta oficial del Metropolitano se señaló que los operadores de las rutas alimentadoras decidieron suspender sus actividades "producto de las restricciones impuestas por el Ejecutivo para frenar el avance de la COVID-19″.

Lamentamos informar que las empresas concesionarias que brindan el servicio en el Metropolitano dejaron de operar las 21 rutas alimentadoras debido a las pérdidas económicas, producto de las restricciones impuestas por el Ejecutivo para frenar el avance del Covid-19. (2/1) — Metropolitano (@MetropolitanoPT) September 9, 2020

Por último, Jorge Muñoz, alcalde de Lima, también se mostró sorprendido ante la medida ejecutada por los transportistas. “Me sorprende esta medida, ya que nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos. (...) No es que nosotros no estemos haciendo nada, sino que estamos trabajando por el dinero. Me sorprende la falta de solidaridad”, dijo en La República.

Metropolitano, últimas noticias:

Newsletter - La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19