Ingenieros: Vilavilani es la única opción viable para dotar de agua a Tacna

El Colegio de Ingenieros del Perú, desde su consejo en Tacna, se pronunció en contra de la propuesta de suspensión de componentes del proyecto hídrico Vilavilani II Fase I. Esta noticia se conoció el pasado fin de semana, y proviene del diálogo entre comuneros de Puno, representantes de la provincia de Tarata (Tacna) y el Proyecto Especial Tacna.

Vilavilani consiste en el trasavase de fuentes de la cuenca del Maure (Tarata) hasta la ciudad de Tacna y el autor del proyecto es el PET, que funciona bajo la administración del gobierno regional. En la actualidad solo uno de los componentes de Vilavilani estaba en ejecución: el canal de Vilachaullani.

Gustavo Bayona, miembro del Colegio de Ingeniero, expresó que Vilavilani es la única opción viable para garantizar el agua en la ciudad y la agricultura de la costa tacneña. Recordó que el distrito La Yarada-Los Palos no puede continuar usando agua de pozos de agua subterránea.

“Tacna no tiene otras fuentes hídricas válidas y si no se trae esa agua, se caerá en una situación grave para el desarrollo de la ciudad y el Valle de Tacna porque cada vez los recursos se van agotando (...) si no se hace esto ahora llegará una situación incierta ahora. Concuerdo que este proyecto no tiene que verse truncado por malos procesos en licitaciones o adjudicaciones. Eso último tiene que investigarse por cuerdas separadas.”, dijo Bayona.