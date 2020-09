Con el paso de las semanas, los casos de coronavirus han aumentado rápidamente en las provincias del ande de La Libertad, lugares en los que el sistema sanitario es débil debido a que no se cuenta con las infraestructuras hospitalarias adecuadas ni con el número ideal de profesionales de la salud.

Esta problemática histórica se agudizó ante la pandemia en los principales establecimientos como en el Hospital Leoncio Prado, ubicado en Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión.

El director de dicho nosocomio —ahora referencial COVID-19—, Junior Quiroz Benites, refirió que se cuenta con un gran déficit de personal médico porque muchos han dado positivo al virus y otros son personas de riesgo, por lo cual todos ellos guardan la cuarentena respectiva.

Además, ahora solo se cuenta con cinco galenos, quienes están realizando turnos de trabajo de hasta 12 horas.

Frente a esta situación, el titular de la base regional de la Federación Médica, Carlos Valderrama, resaltó a La República que es una problemática que se agudizaría debido a que no hay equipos de protección necesarios. Eso genera una exposición al virus y el temor del personal médico para viajar y trabajar en el ande.

Este panorama fue confirmado por el gerente regional de Salud, Fernando Padilla Bartra, quien en su primera visita a la ciudad reveló que no hay una demanda de médicos para estos lugares.

“No es un tema de que no exista presupuesto, porque hay y sacamos concursos y no se cubren, no hay postulantes (...). Son factores que no dependen de nosotros, la demanda que se ha tenido de este grupo de profesionales se está quedando en la costa. Estamos trabajando para buscar otros estímulos para que puedan venir”, indicó Padilla.

