En abril de 2020, con el Perú en su primer mes de cuarentena, Brigit Reinaldo se percató de que sus sobrinos, quienes dejaron de asistir al colegio como medida para evitar el contagio de la COVID-19, no veían el programa Aprendo en casa. Los días pasaban y si esto continuaba así, pensó, lo mismo se replicaría en un sinfín de hogares más.

Frente al temor de que el aprendizaje de miles de niños entrara en un territorio de incertidumbre, decidió no quedarse de manos cruzadas y fundó Ayni educativo, un proyecto social que conecta a profesores con escolares de todo el país, para otorgarles lo que considera uno de los aspectos más valiosos en el desarrollo de una persona: la educación. Los padres no tienen que pagar nada por esto, basta con dar cuenta de que los menores tienen ganas de aprender.

La República conversó con Brigit Reinaldo, gestora del proyecto e ingeniera industrial graduada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para conocer un poco más sobre la iniciativa.

¿Cómo surgió la idea de crear Ayni Educativo?

Ayni nació para hacerle frente a la pandemia. Luego de que se suspendieran las clases, me percaté que mis sobrinos no veían Aprendo en casa y quise impulsar este proyecto. Además, me di cuenta de que los niños necesitan otros métodos para educarse, más interactivos.

Yo tenía experiencia en el tema y sabía que no era difícil conectar a los profesores y niños. Hice la convocatoria de docentes, auxiliares y niños. En casi una semana armamos el proyecto. Nació el 5 de abril y se lanzó 13 del mismo mes. Hasta el momento son 800 voluntarios los que se han sumado y comprometido con la educación del país.

¿Cuál es la metodología de enseñanza que se utiliza?

Consiste en llevar clases en vivo con juegos, utilizando la técnica de la gamificación (técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo). Los profesores usan herramientas como Kahoot, entre otras. Para el inicio del programa hicimos capacitaciones con los docentes para que puedan desarrollar sus clases en Zoom y Facebook. Esta última plataforma pensada en la necesidad de todos los niños, ya que algunos, por la velocidad de Internet, no pueden ingresar a Zoom.

¿Cómo fue el proceso de convocatoria de los profesores?

Se hizo vía Facebook y también lo publicamos en grupos de la misma red social, donde expusimos la iniciativa y el propósito de Ayni, que era ayudar a la educación.

Obtuvimos el registro de 2.000 profesores, pero hicimos un filtro por nivel de experiencia y quedaron aproximadamente 800 docentes, con los que contamos actualmente.

¿Qué se necesita para ser profesor en Ayni?

Siempre estamos en constante búsqueda. Tienen que ingresar a aynieducativo.com y llenar un formulario. Los requisitos son tener educación universitaria, puede ser en curso, egresado o profesional. Ayuda bastante que hayan enseñado antes, pero nos interesa sobre todo que tengan amor por la enseñanza y la educación.

Actualmente contamos con un proceso de selección, debido a que algunos docentes a veces tienen distintas circunstancias que les impide tener tiempo para las clases, ya sea por el tema de la pandemia o asuntos temas laborales.

¿Cómo ser alumno de Ayni?

Actualmente brindamos círculos de estudios y grupos de reforzamiento. En el segundo, se les enseña las materias principales por grupos de primer y segundo grado, tercer y cuarto y así.

En el caso del círculo de estudios, se reúne a niños con interés en la materia; tienen tutores, aula virtual y todas las tecnologías. Los requisitos son tener muchas ganas de aprender y tiempo. El padre tiene que registrar al niño para comunicarle todas las acciones de privacidad que tenemos y hacerle seguimiento.

¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo como organización?

Nos dimos cuenta que la desigualdad a nivel educativo es muy grande. Por ejemplo, niños de Apurímac nos dijeron que no les enseñaban inglés y aritmética. Hay menores a los que les gustan distintas materias, pero en sus colegio no se las imparten. Otros estaban débiles en temas de redacción y lenguaje, que son tan importantes ahora.

Al ser una educación virtual, conectamos a muchos niños a nivel del país y podemos darnos cuenta de estas cosas. El objetivo, por eso, es ser el primer colegio virtual y brindar enseñanza de calidad e integral a nivel nacional.

¿Cómo fue la recepción de los padres y qué opinan sobre el proyecto?

Todas las aulas cuentan con tutores y auxiliares. Hacemos reuniones con padres dos veces al mes; se hacen sesiones de psicología donde los profesionales se reúnen con los niños para que saber cómo se sienten. También tenemos un grupo de WhatsApp con los padres

¿Qué te ha sorprendido más en todo este proceso?

Algo que me sorprendió bastante es que hay niños de casos especiales; hay quienes, por ejemplo, pueden ser TDAH (Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad). Se cree que el programa de Aprendo en casa es suficiente y no es cierto. La educación debe pensar en todos.

Actualmente, Ayni educativo viene impartiendo clases a más de 5.800 estudiantes, divididos en grupos de enseñanza para nivel inicial, primaria y secundaria. Además, ofrece talleres libres y gratuitos de danza, manualidades, dibujo, pintura y canto; así como círculos de estudios y programas de reforzamiento.

Puedes seguir sus cuentas oficiales para conocer más sobre los talleres abiertos que ofrecen y revisar su canal de Youtube para ver las sesiones de aprendizaje que suben, una vez que estas han culminado.