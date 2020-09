La modelo Shirley Arica denunció que Jean Deza, futbolista del club Deportivo Binacional, la agredió física y psicológicamente mientras ambos mantenían una relación de pareja.

En entrevista con el programa Magaly TV: la firme, Shirley Arica secundó las declaraciones de Jossmery Toledo, quien acusó formalmente al deportista por violencia contra la mujer.

''No tiene respeto por ninguna mujer, es súper machista", aseguró la joven en diálogo con Magaly Medina. “Él sabe perfectamente que yo tengo todas las pruebas. Yo tuve que ir a una clínica, por eso me llamó para tratar de convencerme de no venir a este set”.

En este sentido, Shirley Arica destacó la necesidad de denunciar este tipo de agresiones y manifestó su solidaridad con Jossmery Toledo, quien sí denunció al futbolista en la comisaría de Lince.

“Yo he sufrido un episodio similar al de Jossmery, solo que no lo he denunciado. Me dio vergüenza porque no quería hablar más del tema, porque he sufrido un episodio similar cuando me rompieron la clavícula y por vergüenza me quedé callada”, refirió la modelo en alusión al noviazgo que Jean Deza mantuvo con la expolicía.

“No lo denuncié lamentablemente y me equivoqué porque debí denunciarlo. Creo que todas las mujeres que sufren ese tipo de agresiones deberían hacerlo”, alentó.

¿Dónde pedir ayuda ante casos de violencia contra la mujer?

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

