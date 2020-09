El domingo 6 de septiembre se registró un incendio forestal en la primera área de conservación privada de la amazonía en el Perú, ‘Kerenda Homet: Nature Reserve’, ubicada a 5 kilómetros de la Plaza de Armas de Puerto Maldonado.

En conversaciones con La República, Manuel Villacorta, director de Asuntos Corporativos de la Reserva Natural, señaló que las llamas consumieron aproximadamente trece hectáreas de los bosques que protegen el corazón de este santuario de la naturaleza y algunas especies que llegaron para hacer de este lugar su hábitat murieron.

PUEDES VER: Fiscalía investiga a uno de los más grandes mineros informales de La Libertad

“Se han comprometido alrededor de 13 hectáreas, el área de conservación es de 50 hectáreas en total más o menos, y 1 hectárea de la reserva. El fuego ha comenzado por el lado lateral derecho a unos 20 o 30 metros. Por suerte no ha llegado hasta el corazón de la reserva, pero todo ese lado está completamente quemado. Hay animales muertos, muchos de los que llegaron se han ido. Inclusive, hemos visto una anaconda muerta", declaró.

Asimismo, Villacorta manifestó que los bomberos llegaron cuando el incendio ya había sido controlado por su tío, Victor Zambrano, conocido ambientalista peruano, y algunos vecinos, que indignados por lo que sucedía no dudaron en apagar las llamas del lugar con machetes en mano, pues esta reserva natural privada les brinda trabajo y alimento para sus familias.

Según el sobrino de Zambrano, existen muchos intereses de por medio por parte de personas que habitan las zonas aledañas para haber dado inicio al incendio forestal; además, recalcó que esto es reiterativo. Motivos que los han llevado a hacer su denuncia pública, pues este lugar logró ser reconocido y premiado por National Geographic por ser una reserva natural rica en flora y fauna; y por encontrarse tan cerca a la ciudad.

“Hay un montón de intereses de por medio, las tierras que están aledañas son de personas que las utilizan para otras cosas, no para lo mismo que nosotros hacemos. Simplemente para que no haya árboles, no crezca nada. (...) No es la primera vez que sucede algo así, es reiterativo lo que ocurre. Esta reserva ha sido ganadora de un premio de National Geographic a nivel mundial, no es cualquier sitio”, indicó.

Finalmente, pidió a las autoridades que tomen cartas en el asunto con la finalidad de preservar el medio ambiente y esta reserva natural que apoya a muchos de sus habitantes.