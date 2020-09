Mujer denuncia haber sido despedida de la Municipalidad de Magdalena en plena pandemia

Por: María Pía Ponce

Hilda Ramírez Aguirre tiene 70 años y era parte del personal de limpieza pública de la municipalidad de Magdalena del Mar. Lamentablemente, por la pandemia a cauda del coronavirus y por ser considerada como persona vulnerable, le informaron que por el momento debía permanecer en su casa y que, aun así, iban a seguir abonándole su sueldo para que no se vea afectada.

Hasta este 8 de septiembre, al ver que no recibía el depósito correspondiente, decidió apersonarse al municipio para que le brindaran alguna información al respecto. Ahí se enteró que su contrato venció a finales de julio.

Sin embargo, Alex Luis Paredes Martel, vecino de doña Hilda y quien la conoce desde hace más de 6 años, decidió brindarle su apoyo al verla vivir sola sin tener la ayuda de algún familiar o hijos. Por tales motivos, se comunicó con personal de la comuna, quienes le manifestaron que le abonarían el sueldo del mes de agosto, pero aún no lo han realizado.

“Ahora la veo triste, preocupada, no sabía que ya no laboraba para la municipalidad y estaba esperanzada a pagar su alquiler con ese dinero. El representante me dijo que no nos preocupemos, que le iban a reembolsar lo del mes de agosto y hasta ahora nada”, declaró para RTV Noticias.

La República pudo contactarse con un vocero de la municipalidad de Magdalena, quien indicó que está revisando el caso y que no van a despedir a la señora. Añadió que solo estarían tratando de reubicarla a un puesto en donde no se encuentre tan expuesta al coronavirus, ya que anteriormente estaba en contacto con el público.

