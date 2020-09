Fiscal solicitó archivamiento de 15 denuncias contra Guillermo Castrillón por violencia sexual

Mario Guzmán Baca, fiscal de la Trigésima Fiscalía Provincial Penal de Lima, solicitó archivar las 15 denuncias de tocamientos indebidos, abuso y violación sexual contra el director de teatro Guillermo Castrillón, quien fue denunciado en 2017 por exalumnas y compañeras de trabajo.

La resolución emitida por el Guzmán indica que las demandantes no evidencian una afectación severa, no cuentan con testigos directos de los hechos, además de haber desvirtuado el testimonio por no haber identificado el abuso inmediatamente.

Ante esta situación, las víctimas respondieron a través de un comunicado, donde cuestionan el accionar del fiscal y aseguran que este no tomó en cuenta la evidencia que presentó su defensa, entre las que se encuentran la pericia psicológica al presunto agresor y las relaciones de poder que tuvo con ellas.

Asimismo, exigieron al Ministerio Público revertir el dictamen del archivamiento definitivo de las denuncias y pidieron remover a Mario Guzmán del caso. También, pidieron una nueva y exhaustiva investigación que incorpore el enfoque de género.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que asumió la defensa de las víctimas, les brindó su respaldo y, en la misma línea, consideró que el dictamen no reconoce las relaciones de poder de Castrillón hacia las afectadas.

“El MIMP está presentando una queja de derecho contra la resolución para que el Fiscal Superior Penal evalúe el caso. Confiamos en la decisión del Ministerio Público”, finaliza el pronunciamiento.

Como se recuerda, en noviembre de 2017, Eva Bracamonte aseguró que Guillermo Castrillón la acosó sexualmente durante los ensayos de una obra teatral. A ella se unieron otras mujeres que hicieron públicas sus denuncias y narraron testimonios de la misma índole en redes sociales.

