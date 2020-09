Con información de Jessica Merino.

Los familiares del albañil atrapado en una casona del Cercado de Lima acusaron al ingeniero de la obra clandestina por huir del derrumbe y dejar abandonado a José Martín Huerto Garrido (53).

Según contó María Reyes, pariente de la víctima, ningún personal reportó a los Bomberos que el obrero continuaba atrapado entre 4 toneladas de adobe.

“El ingeniero (Pedro Flores) fue a la casa de mi nuera con el DNI a preguntar por él (albañil), pero no dijo lo del accidente ni derrumbe. No nos informó. Hemos estado llamándolo y nunca más contestó. El amigo de uno de los cuatro que salió huyendo, le aviso. El ingeniero ha huido con ellos, pero sabían que adentro se había quedado Martín y no nos han avisado. Recién ayer nos dijeron”, detalló a La República.

Agregó que recién el lunes, dos días después del derrumbe, fue cuando recibió información sobre el paradero de Huerto Garrido.

“Nos informó un amigo de él que hubo un accidente y nos dio la dirección. Este amigo también estuvo trabajando en la obra. A insistencia de mi nuera, el lunes recién le dijeron”, comentó.

Han transcurrido más de 48 horas desde que la obra en la cuadra 9 de la avenida Abancay sufrió un derrumbe; sin embargo, con sensores de audio se confirmó el hallazgo de una persona con vida. Los bomberos han retomado las labores de búsqueda y rescate hasta el momento.

Cabe mencionar que la obra era ejecutada desde hace tres meses y no contaba con la licencia correspondiente.

Newsletter Alerta LR

Suscríbete aquí a la Alerta Web de La República y recibe en tu correo electrónico las noticias de último minuto al instante.