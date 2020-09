El general de la Policía Nacional del Perú (PNP) y jefe del Frente Policial de Tumbes, Raúl Alfaro, se dirigió a los medios de comunicación, luego de que en redes sociales se difundieran presuntas irregularidades durante la intervención de un fiscal y otras personas que vulneraron las medidas estatales contra la COVID-19 el último sábado 5 de septiembre.

Según dio a conocer el oficial, se constató que en el acta de intervención policial no figura el nombre del magistrado, pese a la evidencia en del material audiovisual, por lo que toda la información ya fue remitida a la Inspectoría de la PNP para que se inicien las investigaciones pertinentes.

“Solicité inmediatamente un informe al jefe de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus) para que me informe sobre los detalles y si la denuncia en los medios tenía sustento. El día de hoy he recibido el informe detallado y al tener los documentos que acompañan, donde no se menciona al fiscal, ha sido derivado al OCI de Inspectoría para que establezcan las responsabilidades”, indicó.

De esta manera, el general se mostró cauto con lo que pudiera determinar el órgano y evitó pronunciarse más al respecto.