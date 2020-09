George Forsyth: “Desde La Victoria se estaba contagiando a todo Lima”

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, aseguró que su distrito se había convertido en un foco infeccioso de la COVID-19 debido a la presencia de ambulantes y aglomeraciones. En ese sentido, informó que se han otorgado 7.000 locales para evitar esta situación.

“Se está velando por la salud de todos los peruanos. Tenemos muy en claro de que desde La Victoria se estaba contagiando todo Lima y por ende, todo el Perú. Por eso, nos han transferido un presupuesto para recuperar el orden en la vía pública”, señaló el funcionario edil durante una conferencia de prensa por el operativo para erradicar el comercio informal.

Resaltó que se tiene consideración con los ambulantes que necesitan trabajar y solicitó al Estado brindarles la facilidad para trabajar de una forma ordenada.

Asimismo, instó a los demás alcaldes a seguir los lineamientos del gobierno, esto refiriéndose al alcalde de Moche, quién no está de cuerdo con la cuarentena.

“Puede ser que estemos de acuerdo o no, pero hoy como peruanos debemos seguir los lineamientos y normas que dictamina el Estado. Nos guste o no, estemos de acuerdo o no, debemos sumar en la línea porque todos trabajamos para el Estado. No podemos desunirnos ni tener actos de rebeldía”, remarcó Forsyth.

Cabe recordar que policías, militares y agentes de La Victoria realizaron, desde la madrugada, una operación para evitar que miles de informales vuelvan a ocupar a las calles cercanas a Gamarra.

