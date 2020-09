Por: Karla Cruz

Jenny Bravo Huaracay perdió a su suegra por coronavirus el 8 de julio. Luego de un mes y por la misma enfermedad, siguió el fallecimiento de su esposo justo cuando la familia aún intentaba recuperarse de la reciente perdida.

“Desde el fallecimiento de mi esposo me siento desviada, sin sentido, sin nada, es una perdida enorme no tener al ser que uno ama, pero lamentablemente tuve que tomar el valor para poder seguir adelante”, narró.

Luego del fallecimiento de su esposo, que trabajaba como médico legista en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ella se puso en contacto con el área de recursos humanos de EsSalud para continuar con el trámite sobre los beneficios que le corresponden como viuda.

Un día después de esto, Bravo Huaracay indicó que unas personas se pusieron en contacto con ella bajo la afirmación de que eran trabajadores de Essalud y la ayudarían a realizar de forma más ágil sus trámites. Ella no dudó y siguió con las indicaciones dadas por teléfono.

“Me pidieron dinero por gastos administrativos que corresponden al trámite, así me dijeron”, comentó.

Con préstamos, dinero de los ahorros del emprendimiento de su hija y hasta del último sueldo del fallecido esposo pagó, en cuatro transacciones, una suma cercana a los 10.00 soles. Tras realizar los depósitos, la mujer se comunicó con los supuestos empleados de EsSalud y fue citada en el hospital.

Sin embargo, cuando ella llegó al lugar, nadie le pudo dar razón de lo que preguntaba. “Estuve dando vueltas hasta el que el señor de vigilancia me dice: ’Parece que la han estafado’. Es ahí cuando sentí que el mundo se me caía, nunca pensé que me habían estafado”, narró entre lagrimas.

Los depósitos fueron realizados en a la cuenta de bancaria del BCP a nombre de Maribel Espinoza Tamayo. La familia ya ha sentado la denuncia en la Dipincri de Comas, quienes investigan el caso.

Por otro lado, al momento de rendir su manifestación, la familia descubrió que la titular de la cuenta ya tenía tres denuncias anteriores por el mismo motivo.

“Yo sé que el dinero no lo voy a recuperar, pero pido que aceleren la investigación para que den con las personas que están dañando esta sociedad y no vuelvan a provecharse de las personas que necesitamos”, pidió la viuda.