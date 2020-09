Piura: sancionarán a responsables por compra irregular de camas para Hospital de Sullana

El Consejo Regional de Piura aprobó el dictamen que advierte presuntas irregularidades en la compra de 10 camas clínicas por un monto de S/ 120.000 hacia el Hospital de Apoyo II-2 Sullana, para su investigación y sanción de los responsables.

El dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización fue derivado a la secretaría técnica del proceso disciplinario de la unidad ejecutora y a la unidad de logística del Hospital de Apoyo II-2 Sullana para que evalúe el inicio de la responsabilidad administrativa en la que habrían incurrido funcionarios a cargo de la contratación directa 001-2020-HAS-OEC.

El consejero y presidente de esta comisión, Alfonso Llanos, manifestó que la acusación corresponde a dos irregularidades que se efectuaron en el proceso de convocatoria y entrega del producto.

Aseveró que la empresa AC Medical S.A.C., ganadora de la licitación, no consignó adecuadamente sus datos en el proceso de convocatoria; sin embargo, ganó la buena pro del contrato. Asimismo, indicó que la empresa no respetó el periodo de entrega y generó, así, una sanción a favor de la entidad, que no ha sido cobrada.

“Las camas fueron entregadas tres días después de lo previsto en el contrato, esto generó una penalidad, pero los funcionarios del Hospital de Sullana no se han dado cuenta de esto. Lo otro es que no han firmado, ni han dejado claro quién era el representante al momento de la convocatoria; sin embargo, ganaron y eso es irregular”, expresó.