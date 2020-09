Huarochirí: clausuran cinco locales que funcionaban pese a prohibición

Esta madrugada, fueron clausurados cinco bares clandestinos que funcionaban a puertas cerradas en la provincia de Huarochirí, pese a las disposiciones impuestas por el Estado para frenar la propagación de la COVID-19.

Los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y miembros del serenazgo del distrito de San Antonio de Huarochirí fueron los encargados del operativo que se realizó en la zona.

PUEDES VER Daniko, el adolescente que hace de maestro de otros niños para que no abandonen sus estudios

En las imágenes difundidas por Panamericana Televisión, se puede observar cómo las personas que consumían bebidas alcohólicas dentro de uno de los locales intervenidos se escondían de los efectivos policiales. Algunos de ellos, lograron escapar.

Asimismo, se supo que la dueña del lugar también estaba participando de la reunión social. Ella le pedía a los agentes del orden que no le decomisaran los muebles y electrodomésticos que usaba para el funcionamiento del bar clandestino. “Te ruego que no te lleves, me vas a endeudar más”, le dice la mujer a la autoridad.

Todos los infractores fueron trasladados a la comisaría del sector para las investigaciones correspondientes. Ellos recibieron las papeletas administrativas por incumplir con las medidas sanitarias.

El operativo se dio gracias a la denuncia de los vecinos.

Cabe mencionar que las reuniones familiares y sociales se encuentran prohibidas durante el periodo de cuarentena, debido a que se ha constatado que son uno de los principales focos de contagio del nuevo coronavirus.