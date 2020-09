Era casi mediodía cuando la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino un matrimonio evangélico en Huancayo. Pese a que las reuniones se encuentran prohibidas para evitar la propagación del nuevo coronavirus, esta ceremonia se llevaba a cabo en el local de una iglesia de dicha religión.

Curiosamente, los agentes policiales ingresaron al local en el preciso instante en que el pastor preguntaba a los novios si estaban conformes con el casamiento. En consecuencia, el evento tuvo que suspenderse y la pareja, el pastor y los 12 invitados que asistieron terminaron en la dependencia policial de Huancán.

PUEDES VER: Édgar Paz Ravines llegará esta tarde extraditado desde México luego de 18 años del caso Utopía

En el lugar se evidenció que algunos asistentes no tenían mascarillas, que no se respetaba el distanciamiento social e incluso había menores de edad. “Este tipo de actividades están prohibidas por la pandemia. No se deben aglomerar más de 3 personas para evitar el contagio del coronavirus”, mencionó José García, comandante PNP a cargo de la comisaría de Chilca.

La autoridad además manifestó que se impusieron papeletas a las 15 personas que infringieron las normas. Las multas ascienden a 385 soles. “Lo que tratamos de evitar es la propagación de este virus, pero la población no nos comprende... A pesar de eso, la PNP sigue con su trabajo”, finalizó.

Newsletter COVID-19: La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.