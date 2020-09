Luis Felipe Zevallos: “No pensemos en uno mismo, sino en los otros”

Por: Carlos Páucar

Otros en su lugar hubieran sido un mar de nervios. Pero el llamado “paciente cero”, el primero que tuvo el SARS-CoV-2 en el Perú, Luis Felipe Zevallos (25), desde el primer día en que se enteró de que estaba infectado fue un ejemplo de mesura, de tranquilidad y actitud serena.

Nunca cayó en la sobreexposición para las cámaras o el dramatismo para las redes sociales.

“Al inicio la gente se desesperaba bastante, decían ‘nos vamos a morir, qué va a ser de nosotros’. Y por eso, lo único que quise es dar un mensaje de esperanza, que tengamos fe, que sí se puede salir de esto y ese fue mi propósito, que no se pierda la calma”.

Actitud positiva

Hoy mismo, a seis meses de que el presidente Martín Vizcarra confirmara su caso en un mensaje a la Nación, sin identificarlo, sigue mostrándose calmado. He conversado con él antes y su actitud es invariable.

Ni a su novia ni a él le gustan las publicaciones. Es más, desea pasar la página, pero cree que su ejemplo puede servir a otros contra la pandemia. “Quiero darle vuelta a la página. Lo importante es que he recibido comentarios positivos, todo ha sido apoyo, de familia y amigos. Por ahí algunos comentarios negativos, como si uno mismo hubiera querido contagiarse, pero a eso no les hago caso, solo me interesa la gente positiva”.

Luis Felipe Zevallos, el joven piloto de aviación que adquirió el nuevo coronavirus antes de esta enorme ola de más de 40 mil infectados en el Perú –según la ministra Pilar Mazzetti–, hace su vida normal, trabaja, está con su familia, “por supuesto, con todos los cuidados necesarios”, y mira el futuro con optimismo.

Luis Felipe sigue trabajando en su oficio de piloto, hace vuelos nacionales. Piensa que lo que vivió le pudo ocurrir a cualquier peruano, no buscó ser el “paciente cero”.

Estaba con su novia de viaje en países europeos, Checoslovaquia y España. Regresó a Perú el 26 de febrero en un vuelo de Air Europa. Empezó a sentirse mal. Acudió tres veces a una clínica donde no le detectaron el virus. Seguía mal. Hasta que el 6 de marzo, personal del Minsa le confirmó que tenía el Covid-19.

Fue gracias a su insistencia que, ese 6 de marzo, logró tener un diagnóstico certero. Le preocupaba tener toda la sintomatología y que le dijeran que era solo una faringitis. Ese 6M, Vizcarra anunció su caso y a la semana decretó la cuarentena en todo el país.

En su familia se contagiaron diez personas de su entorno. “Lo preocupante fue que se contagiaron mis abuelos, sufrieron fiebres, pero felizmente se recuperaron, no hubo mayores consecuencias; seguimos las indicaciones de los médicos”.

Le dieron de alta el 18 de marzo. Después de eso no hubo mayores inconvenientes en su entorno familiar.

Le preguntamos si le solicitaron ser parte de alguna investigación académica. “No, no me llamó ninguna institución, para ninguna investigación, aunque por supuesto hubiera ayudado, me hubiera gustado dar mi aporte, pero no, no hay nada”. “No me pidieron que participe en investigaciones, por ejemplo, con el plasma. Y ahora, bueno, creo que por el tiempo transcurrido desde que me contagié, ya no estoy apto para participar en algo de eso”, refiere con la tranquilidad que aceptó ser un contagiado del Covid-19.

Le pregunto si hubiera participado en la campaña de comunicación que desarrolla el Gobierno, si lo llamaban. Lo piensa un poco, y dice que sí. En general “si me hubieran llamado para ayudar lo hubiera hecho, pero no ha sido así”.

Zevallos, que ama conducir por los cielos, brinda con mucha seguridad sus opiniones: “No creo que pueda juzgar las acciones que ha hecho y hace el Gobierno o las autoridades frente a esta emergencia. Era una enfermedad desconocida y todo se fue aprendiendo en el camino, todo fue muy difícil en esta emergencia”.

Luis Felipe Zevallos no ha pensado en escribir un libro “para contar lo que me ha pasado, recién ahora me doy cuenta”. Pero sabe que ha vivido una experiencia singular, con algunos lamentables comentarios en las redes sociales, pero su “autoestima” le hizo salir adelante. En lo poco que pueda apoyar, dice el joven profesional, estará siempre aportando.

A tener en cuenta

“Les pido a todos que no pensemos solo en uno mismo, sino en todos los otros, la familia y amigos, en cuidarnos y ayudarlos a ellos. De nada sirve que yo me cuide si voy a un lugar donde no se cuidan, de nada sirve que yo esté en casa si viene gente que pone en peligro a mi familia, que no toma cuidados”.

Es el “paciente cero” en Perú que salió adelante, en medio de la aún peligrosa situación.

En casa

Confirmación. A Zevallos se le confirmó el 6 de marzo que portaba el coronavirus, el mismo día el presidente Vizcarra lo anunció en un mensaje.

Fe. A las dos semanas posteó: “Hola, soy Luis Felipe, el caso 0 de coronavirus en el Perú. Hoy recibí mis resultados, y puedo decir que vencí al coronavirus. Es necesaria esta cuarentena. Pongámonos la camiseta”. Y concluyó con el hashtag: #YoMeQuedoEnCasa.

