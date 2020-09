Investigarán cobro irregular de Bono COVID-19 en La Libertad

Coronavirus en Perú. Luego de que la Contraloria de la República emitiera su informe donde muestra irregularidades en el cobro de bonos de salud en el Hospital Regional de Trujillo, la Gerencia Regional de Salud señaló que ha iniciado una investigación sobre el caso.

Al parecer, el problema no solo sería del hospital referencial en Trujillo, habría más casos que ya investigan en las Unidades Ejecutoras, aseguró Fernando Padilla, gerente regional de Salud en La Libertad.

“Se están tomando acciones desde la Geresa. Iniciaremos la investigación y hay un equipo que determinará las responsabilidades. El problema lo tenemos en todas las Unidades Ejecutoras, estas se están revisando, al igual que las Redes de Salud. Ellos tienen que presentar los reportes, independientemente, que sean los jefes o técnicos. A mayor grado, mayor sanción. Si ya se hizo el depósito, y hay alguien que no debería recibir, tiene que devolver el dinero y hacerle un proceso administrativo”, señaló a N 60.

Padilla indicó que, al no estar clara la directiva del Minsa, se presentan estas situaciones, que espera culminen con las disposiciones finales que incluirán dentro de los beneficiarios del bono COVID-19 a todo el personal de salud (administrativos y el director). Excluirán a quienes realizan trabajo remoto.

“Una de las cosas que ha pasado, independientemente, de quién deba o no recibir el bono, es que no se dio las directivas exactas, porque hubo recurso humano que estaba al frente y no estaba en las definiciones, y ellos no recibieron; o había otros que estaban en la directiva, pero no les correspondía. Eso generó insatisfacción en el personal”, señaló.