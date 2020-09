Un grupo de payasos pide ayuda para pagar su multa por incumplir algunas normas sanitarias dispuestas por el Gobierno peruano. El último 1 de septiembre, ellos fueron detenidos en un velorio por no respetar el distanciamiento en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Estas personas indicaron que no cuentan actualmente con mucha demanda laboral debido a la crisis actual por pandemia. “No tenemos eventos, no hay circos, ni despedidas de solteros, no hay; así que nos ’recurseamos’ como sea para salir adelante”, dijo uno de los detenidos en América.

PUEDES VER Intervienen a payasos que asistieron a velorio sin respetar el distanciamiento en SJL [VIDEO]

Además, comentaron que no estuvieron de acuerdo con las palabras dichas por la Policía Nacional del Perú (PNP). “Así como nosotros respetamos el uniforme de la Policía, ellos también que respeten nuestro trabajo porque somos humildes”, manifestaron.

También, expresaron estar en desacuerdo con la frase que lanzó el Policía en ese momento: ’¿Ustedes creen que es una payasada?’. “No me pareció que diga eso. No se puede expresar así, está mal. Me pongo mal cuando me dicen así porque estábamos despidiendo a un compañero”, aseguró uno de los artistas.

Por otro lado, pidió a los ciudadanos un poco más de mesura en sus actitudes, puesto que “son personas que se ganan el día a día”. “Atrás de esta nariz, hay personas que han estudiado y estamos aquí”, acotó.

PUEDES VER SJL: mujer que llevaba desaparecida casi dos meses fue hallada enterrada en su propia vivienda

El día de la intervención, decenas de personas se aglomeraron frente a la carroza fúnebre para dar el último adiós a su compañeros cuando llegó la PNP. Todos los intervenidos fueron llevados a la comisaría de Santa Elizabeth, donde algunos intentaron justificar su accionar. “Yo sé que está mal, pero para nosotros es doloroso perder a un compañero artista”, argumentaron.

Newsletter COVID-19: La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.