Información: Milagros Ñaña Guzmán / URPI-GLR

Nathaly Arteaga (33) es una paciente lúpica que actualmente lucha para que reabran su proceso de jubilación anticipada por la enfermedad que padece. En el 2015 le diagnosticaron lupus y desde ese entonces sufre diferentes enfermedades como reumatismo, migraña crónica, fenómeno del riñón, vasculítis y más.

Ella trabajaba en la empresa de un familiar, estaba en planilla y contaba con un seguro. De esta manera podía costear sus medicinas y recibir sus citas. Lamentablemente el familiar de la mujer cerró la empresa el año pasado y tuvo que dejar de usar el seguro en marzo de este año.

Ante el complicado panorama que presentaba su salud, Arteaga inició un procedimiento en el Comité Médico de las AFP (COMAFP) para obtener su jubilación de Prima AFP. Al cabo de un tiempo dictaminaron que le faltaba un 5% para ser aprobada. Luego que le denegaron dicho procedimiento, ella no pudo apelar pues empezaba la cuarentena por coronavirus.

“Tengo muchas amigas con esta misma enfermedad ya que pertenezco a un grupo llamado Lupus Perú Oficial y ellas también realizaron dicho procedimiento en el cual fueron aceptadas. Ahora están recibiendo su pensión de jubilación por enfermedad. Sin embargo, yo no califiqué porque me faltó un 5% basado en no sé qué”, sostuvo.

Debido al contexto, ella no puede seguir con este procedimiento ni abrir uno nuevo, ya que actualmente no se encuentra con un trabajo. “Empecé con estos trámites hace varios meses, si me lo aprobaban estaría recibiendo mis medicinas, atención médica y mi pensión ya que no puedo trabajar. Es una enfermedad que no le deseo a nadie”, agregó para finalizar.