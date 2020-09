Aún cuando ya habían sido rechazados con anterioridad, un grupo de personas foráneas terminaron por asentarse en la zona conocida como Pichuscucho, distrito de Accomarca, Ayacucho, para dedicarse a la actividad minera.

Fernando Ochoa Pomasoncco, alcalde de este distrito que en los años 80 sufrió los embates de la violencia política, informó que se trata de promotores de la minería ilegal que provendrían del Vraem. Además, indicó que no tienen autorización y que han decidido desconocer la decisión de la población de no permitir esta actividad en el distrito.

“Nosotros, como autoridad, hemos intervenido a las personas que han tomado como trabajadores a comuneros de nuestro distrito. Ellos manifiestan que fueron contratados por Ismael Medina Huarchuachi y que él los ha organizado en una Asociación de Mineros de Accomarca”, refirió la autoridad edil.

Ochoa Pomasoncco agregó que, cuando estas personas aparecieron en Accomarca durante el 2019, dieron parte del hecho a Energía y Minas de la región Ayacucho, al Ministerio Público y a la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Esto último, en razón de que la mina está ubicada al borde del río Pampas. También dijo que estas instituciones se pronunciaron, pero que la pandemia de la COVID-19 les ha impedido hacer el seguimiento al caso.

Refirió que esta semana, él y el presidente de la comunidad, Víctor Pariona Chávez, llegaron a Picuscucho. Ahí, se sorprendieron al ver socavones y un campamento, lo cual les ha permitido concluir que ya inició la extracción de minerales.

La autoridad manifestó que, en su condición de alcalde, intervino en plena cuarentena al presunto promotor minero Ismael Medina cuando tenía una reunión con algunos comuneros.

“Le dije que estaba poniendo en riesgo la salud de la gente y que lo íbamos a denunciar. Desde ese momento ya no viene por Accomarca sino por Cayara. Viene acompañado de personas que no sabemos quiénes son”, señaló con preocupación Fernando Ochoa, ya que las operaciones mineras en momentos de pandemia pondrían en riesgo a los adultos mayores que constituyen el 50% de los habitantes.

Finalmente, anotó que en Accomarca están decididos a no permitir este tipo de trabajo porque tienen presente lo que sucede en la comunidad vecina de Canarias, donde hay un contagio masivo de la COVID-19 generado por los trabajadores de la Mina Catalina Huanca.

En tanto, el presidente de la comunidad de Accomarca, Víctor Pariona Chávez, precisó que los ciudadanos que aceptaron a trabajar en la mina son utilizados por Ismael Medina a través de la oportunidad laboral que les ofrece.

“Vamos a presentar una denuncia ante la Fiscalía porque no nos podemos quedar de brazos cruzados. En varias oportunidades hemos advertido a nuestros paisanos que están en la mina que no infrinjan el acuerdo comunal, pero se han vuelto insolentes, malcriados y no nos hacen caso”, lamentó Pariona.