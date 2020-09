Dictan prisión preventiva para feminicida acusado de asesinar a madre de sus hijas en SJM

Andrés Gabriel Osorio Laredo (24) es investigado como presunto autor del delito de feminicidio en agravio de una joven de apenas 17 años y madre de sus hijas a quien habría truncado su proyecto de vida, sueños y futuro.

El Poder Judicial dispuso nueve meses de prisión preventiva contra el sujeto que fue hallado en flagrancia y a quien denuncian por atacar a su víctima en presencia de una de sus hijas.

Tras oír el llanto de las niñas, la abuela del imputado ingresó a la residencia a pedir ayuda. Al lugar llegó la policía de la Comisaría de San Juan de Miraflores que realizaba patrullaje preventivo cerca al domicilio.

Y aunque la víctima de feminicidio fue trasladada al hospital María Auxiliadora, esta llegó sin vida a dicho establecimiento.

La Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de San Juan de Miraflores, a cargo del fiscal provincial, William Miranda Enríquez, fue la que obtuvo la medida restrictiva.

“Mi hija ha estado en la sala con su hija mayor, él llega y empiezan a discutir, a hacerle problemas a mi hija. Mi hija era una adolescente tranquila y estaba harta de siempre lo mismo. Me quitó a mi hija, le arrebató la vida a mi hija, nadie me la va a devolver, no voy a sentir un abrazo de ella, yo no tengo el consuelo de mi hija”, narró la madre de la joven a RTV, de La República, el último 31 de agosto cuando ocurrió el feminicidio.

Según ella, la pareja tenía cuatro años de relación; sin embargo, estuvieron separados desde el último año. La cuarentena los volvió a unir, bajo el acuerdo de que una vez finalizado el periodo de aislamiento se separarían definitivamente.

“Ellos tenían ya cuatro años de relación, pero el último año ya estaban separados porque ya no funcionaba esa relación. Estaban separados, pero ella regresó a esa casa por la pandemia y para que las bebés estuvieran bien. Al finalizar la pandemia, ella se retiraría de la casa, Eso fue un mutuo acuerdo entre la familia”, señaló.

Atención para víctimas de violencia

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).