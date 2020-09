Los primeros días de septiembre parecen mostrar una disminución en las cifras de infectados y muertos por el nuevo coronavirus en Perú; sin embargo, ello no significa que hay que bajar la guardia, pues para algunos especialistas, esta es la “evolución natural de la pandemia”.

“Estamos disminuyendo poco a poco la curva, pero es la curva natural, que llega a un pico y luego empieza a bajar. Será de manera prolongada. Es posible que meses”, dice Augusto Tarazona, presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú (CMP).

De acuerdo al último reporte de la Sala Situacional del Covid-19 del Ministerio de Salud (Minsa), el país registra 29.405 decesos. Y ello representa 146 nuevas muertes en un día. Esta variable es la que ha ido disminuyendo desde hace unas semanas.

En el caso de los infectados, las cifras también han decrecido. Hasta el momento se reportan 670.145 casos de Covid-19 y los nuevos contagios son un promedio de 4 mil por día, cuando antes era de 9 mil.

Para el premier Walter Martos, este el mejor momento para atacar con mayor fuerza a la pandemia. “Cuando el enemigo esta débil es el mejor momento para destruirlo o tumbarlo”.

Sin embargo, Tarazona recomienda que este panorama debe ser complementado con medidas efectivas para poder ver un descenso más rápido. “Debe haber una intervención que logre que ya no haya mucha transmisión del virus, como en otros países”, explica.

No bajar la guardia

Pese a esta tendencia registrada durante los últimos días, el premier pidió no bajar la guardia y continuar reforzando el primer nivel de atención para que no se complique la situación.

La infectóloga Camille Webb recuerda que aún se desconoce cuánto tiempo puede durar la inmunidad en las personas que ya padecieron de Covid-19, por lo que el riesgo aún es permanente. “Puede que la mayoría se haya infectado, pero no se puede bajar la guardia, porque todavía hay personas que no se han contagiado y siguen siendo vulnerables”.

La especialista agrega que se debe continuar con las medidas de protección como mantener la distancia, lavarse las manos y sobre todo no confiarse en que un familiar o un amigo no pueda estar contagiado, porque ahora el virus se transmite en reuniones. “Parece que se está bajando la tasa de contagios y de mortalidad, pero debemos seguir muy atentos. No es momento para relajarnos”.

CMP: “No se está tomando el control local al detalle”

Según Augusto Tarazona, del CMP, aún el Gobierno no está realizando las medidas efectivas para que la pendiente de caída sea más rápida e insistió con los cercos epidemiológicos.

“Hay que focalizar el lugar donde hay muchos casos y cerrar la posibilidad de transmisión, pero con esto de que la economía se está reactivando, parece que no se quiere intervenir algunos territorios. No se está tomando el control local al detalle”, aseguró el especialista.

Por su parte, la infectóloga Camille Webb añadió que “el virus no está controlado en el Perú, falta bastante para eso, y nuestro sistema de salud sigue colapsado”.

En Loreto se reportó el quinto día sin fallecidos por Covid-19.

