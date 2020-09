Brigadista asignada en el VRAEM: “Nuestra motivación es ayudar a quienes nos necesitan”

Información: Deysi Portuguez / URPI-GLR

Este 5 de septiembre, la médico brigadista Liseth Rodriguez toma un avión que la traslada a la zona del VRAEM para atender los estragos del nuevo coronavirus. Ante esta situación, ella recuerda los sacrificios que debe hacer, como dejar a su familia atrás, con el fin de atender a los más vulnerables del país.

“Esta pandemia me ha hecho valorar lo que me ha dado Dios en estos momentos, día a día damos todo de nosotros. A veces no podemos estar con nuestros seres queridos, pero estamos esforzándonos para dedicarnos a nuestros pacientes”, cuenta.

Además de brindar atención médica, ella coordina al grupo de 20 profesionales de la salud destacado en la zona, entre los que que se encuentran tecnólogos médicos, enfermeros, médicos y obstetras. Los ciudadanos de los distritos de Mazamari, Río Negro y las comunidades nativas Jacinto de Shaoriato, Pitocuna y Jairikishi, en la provincia de Satipo, región Junín, son los asignados a su equipo.

Sin embargo, es necesario destacar que la labor que realizan va más allá de los servicios de salud. “La motivación que nos da es ayudar a nuestros hermanos que nos necesitan, incluso la mayoría de profesionales llevamos ropa, juguetes para poder regalar a las comunidades”, añade.

La presidenta del Seguro Social de Salud (EsSalud), Fiorella Molinelli, viaja junto a este grupo para supervisar las operaciones que se tienen previstas a lo largo de los próximos cinco días, donde esperan realizar 2.000 pruebas rápidas y entregar 500 kits de medicamentos contra la COVID-19 a los habitantes como parte del operativo EsSalud te cuida.