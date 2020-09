Coronavirus en Perú. Nueve personas que ejercen labores administrativas en el Hospital Regional de Trujillo, nosocomio referencial para la COVID-19, se habrían visto favorecidas con el bono decretado por el Gobierno para personal de salud que combate este virus en primera línea, lo que va contra la normativa.

Fue la Contraloría General de la República que, mediante Informe de Control Concurrente N° 013-2020-OCI/0640-SCC del 20 de agosto y el Control Concurrente N° 013-2020-OCI/0640-SCC del 2 de septiembre, detalla que se incluyó en los pagos a personal que ocupa cargos directivos o de confianza y personal que realiza trabajo remoto, lo que quedó prohibido en el numeral 4.4 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 184-2020-EF del 9 de julio.

Según el ente contralor los profesionales que habrían cobrado de manera irregular este bono de S/. 760, son: tres contadores, dos abogados, un estadístico, un economista, un técnico en computación y el director del nosocomio, Augusto Aldave.

Niega pagos

La República contactó al director del Hospital Regional de Trujillo, Augusto Aldave, quien desmintió lo señalado por la Contraloria de la República señalando que solo han pagado al personal de laboró en primera línea los meses de marzo y abril y que nadie más se ha visto beneficiado.

“Nosotros estamos por resolución regional como hospital COVID desde marzo. Cuando sale la normativa del bono de salud, se remitió a Lima los grupos de personas para que se les pague, pero nos señalaron quienes serían los únicos que se habían visto beneficiados con el pago, por eso que hasta el 24 de agosto se estaba haciendo el filtro y no se había cancelado a nadie, no como señala la Contraloría en su informe. Yo no he recibido ningún dinero producto del bono. Al personal se le ha cancelado recién el 30 de agosto de marzo y abril”, argumentó Aldave.

Mayores filtros

El director de este nosocomio indica, además, que no entiende por qué el ente contralor emite un informe de esa manera, si ellos sabían que ningún personal había cobrado.

“No entendemos por qué la Contraloría señala que se ha beneficiado a estas personas, ellos asumen como hecho una primera relación que después fue filtrada. Hemos hecho varios filtros y solo se ha pagado a personal que laboró y está en la normativa. Llegó dinero para personal que había hecho remoto, no entendemos por qué se les asignó su pago, pero aquí se emitió un memorándum indicando que no se pagaría, porque no les corresponde y ese dinero se devolvería al Ministerio de Salud”, destacó Augusto Aldave.