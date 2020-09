Arequipa: siguen las contradicciones y diferencias por proyecto Majes Siguas II

El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) en su nivel Ejecutivo y Legislativo no tiene una idea clara sobre el destino de Majes Siguas II, un proyecto que generará 100 mil empleos.

La visita del ministro de Agricultura y Riego (Minagri), Jorge Montenegro, evidenció el divorcio entre gobernador Elmer Cáceres Llica y los integrantes del consejo regional. Cáceres y sus asesores se reunieron con Montenegro por su lado. Los consejeros, de igual forma. Estos últimos, horas antes, denunciaron no haber sido invitados por Cáceres a la cita. La idea del Minagri era dialogar con todos para buscar un consenso en la propuesta de que Majes II sea transferido al Minagri.

El gobernador le expuso un nuevo plan a Montenegro. Que ya no estaba interesado en el convenio con el Minagri sino conseguir la aprobación de un proyecto de ley en el Congreso para obtener la garantía soberana por 104 millones de dólares, monto que costará la adenda 13 para destrabar Majes II.

La nueva posición del gobernador sorprendió a los consejeros. Semanas atrás pidió la aprobación del convenio con el Minagri. Los vaivenes fueron calificados por el consejero José Luis Hancco de incongruencias que perjudican una salida.

Cáceres así deja descolocado al Minagri. Montenegro arribó para manifestar que sigue en pie la propuesta de que ellos manejen y destraben el proyecto. “Respetamos las autonomías. (…) Cual sea el camino, lo importante es sacar adelante Majes II”, dijo diplomático.

Luego el ministro dialogó con los consejeros, donde también hay divisiones. Solo 8 de 14 asistieron. Se les resolvió algunas de sus dudas del convenio, como que solo la transferencia será por 4 años y luego retornará al GRA, que el dinero de mejoramiento de la infraestructura de Majes I será un presupuesto aparte, la evaluación de la adenda 13, etc.

Pero la reunión no dejó de tener discusiones. El ministro levantó la voz para señalarles a los consejeros que no deben desperdiciar la oportunidad de reactivar Majes II. Ante los medios sostuvo que si no vinieron todos los consejeros “por algo se está empezando”. “Me voy contento, he visto receptividad por parte de los consejeros. Resolvimos inquietudes (…). Es importantes dar toda esta información”, declaró.

El camino más largo

Según Montenegro el convenio del Minagri es la vía más rápida. Más aún con el tiempo en contra. El 31 de octubre vence la suspensión del contrato con Cobra y se deben retomarse los trabajos. “De no llegar a una solución a esta fecha sí se está poniendo en riesgo el proyecto”, sostuvo. Entonces ¿por qué Cáceres opta por la ley de garantía soberana, el camino más largo? El congresista Edgar Alarcón manifestó que tener aprobada la norma tardaría un año. Si bien el GRA señaló que la congresista Rosario Paredes elevó el proyecto a la Comisión Agraria del Parlamento, no es exacto. En el banco de iniciativas legales de dicha Comisión del Parlamento no está este proyecto.

Desde el GRA señalaron que la iniciativa cuenta con la aprobación de varias bancadas. Incluso fuentes de la entidad manifestaron que Cáceres viajaría a Lima para convencer a los grupos parlamentarios de agilizar el proyecto. Sin embargo, no están de acuerdo todos, como el parlamentario José Luis Ancalle. En tanto, Alarcón anteriormente manifestó que el camino más idóneo es el convenio. Con cada quien queriendo disparar balas por su lado, el desenlace del proyecto agro energético es de pronóstico reservado. v

Equipos técnicos para los consejeros

El consejero José Luis Hancco sostuvo que se programaron reuniones con los equipos técnicos del Minagri y del MEF para esclarecer varios puntos del convenio. Las citas serán el miércoles 9 y jueves 10 de setiembre. Explicó que se tocará la parte técnica, legal y económica del proyecto y del convenio. Mientras que el legislador regional Harberth Zúñiga sostuvo que se aclararon varios punto en la primera reunión y que impulsarán reuniones con Cobra, la supervisora, Autodema y hasta con el mismo gobernador regional.