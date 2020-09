Luis Suárez, viceministro de Salud Pública, informó que cuando finalicen los ensayos clínicos de las posibles vacunas contra la COVID-19 y estas sean consideradas aptas para su colocación masiva, Perú planea inmunizar en su primer año a 20 millones de peruanos que sean mayores de 18 años de edad.

Esta cantidad de dosis provendrá de diversos laboratorios y tendrá que pasar la aprobación de la Organización Mundial de Salud (OMS). “Nuestro objetivo que se ha planteado es vacunar, en el primer año, al menos a 20 millones de peruanos, que más o menos es el equivalente a toda la población mayor de 18 años del país”, indicó en ATV.

El viceministro explicó que todos recibirán vacuna contra la COVID-19 y destacó que su distribución será imparcial y sin ningún distinto de marca o fabricante.

“Lo que quiere decir es que parte de la población recibirá una vacuna y otra parte de la población otra vacuna procedente de otro fabricante, pero todas serán efectivas y seguras. No se van a poder elegir porque en principio dentro de Covax no sabemos la vacuna que le va a tocar al Perú. Son ellos los que hacen la adquisición a nivel mundial, pero todas tendrán certificación de la Organización Mundial de la Salud.”, mencionó.

Por otro lado, manifestó que en una segunda etapa se procederá a los menores de ese rango, puesto que es una población de menor riesgo ante el virus Sars-Cov-2. “Los menores de 18 años, que son los que, se sabe, tienen menos riesgo de hacer una enfermedad grave”, aseguró.

Suárez enfatizó que los peruanos accederán de manera gratuita a las vacunas y que no será un producto de venta libre o comercializado en el 2021, ya que la distribución será solo mediante los países. “Las vacunas no se van a vender, toda la producción mundial de vacunas va a ser distribuida a través de los países, no va a haber vacunas comercializándose”, añadió.

Por último, detalló que la vacunación será voluntaria y que se trabajará en dar mucha información sobre su efectividad y seguridad. “No se puede obligar a nadie ni se puede condicionar a nadie a recibirla”, finalizó.

