Carlos Wiesse explica su presunta estrecha relación con la Policía Nacional

El abogado Carlos Wiesse Asenjo, quien insultó a la Policía Nacional desde su departamento al inicio de la cuarentena por el coronavirus, decidió dar la cara.

El hombre de leyes explicó su cercana relación con la PNP, la cual incluiría consultorías particulares como se ha dado a conocer a través de las redes en las últimas horas.

“¿Qué es lo que quiere ver la opinión pública hacia mi persona? ¿Quiere que la Policía me enmarroque? No, eso no va a pasar porque la Policía entiende la situación. Yo tengo una buena relación con la Policía”, dijo Wiesse.

La conducta del profesional volvió a generar molestia en la opinión pública tras conocerse que Wiesse Asenjo prestaba servicios de manera continua para la propia Policía Nacional sobre prevención de lavado de activos.

La controversia fue aún mayor cuando se supo que el abogado continuaba asesorando a los agentes policiales incluso después del lamentable incidente con insultos racistas el último mes de abril por el cual se hiciera famoso.

“Son consultorías ad honorem. Solamente me dieron un pago de una capacitación de 1.500 soles a inicios de julio, pero como agradecimiento hacia mí y viceversa”, detalló ante las cámaras de 24 Horas.

Wiesse, además, aseguró que ha capacitado a los efectivos policiales en varias ocasiones y que siempre responde al llamado de las fuerzas del orden cuando así se lo solicitan. En su perfil de LinkedIn, ha colocado fotografías de estas asesorías junto a los miembros de la institución que insultó.

Incluso la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía le envió una carta de reconocimiento, en donde le agradecen y resaltan su experiencia por los servicios brindados. Carlos Wiesse añadió que su relación con la Policía data de hace mucho tiempo y conoce a varios generales, coronales, oficiales y suboficiales que han ido rotando.

El abogado reconoce su error y afirma que la Policía ha sido benevolente con él. Asimismo lamenta su pasada conducta, la cual sostiene se debió a que se encontraba en un estado de estrés por el inicio de la cuarentena para prevenir el coronavirus, además que había consumido bebidas alcohólicas.

