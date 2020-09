Pilar Mazzetti: ¿qué dijo la ministra de Salud sobre los pacientes asintomáticos de COVID-19?

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, aclaró que en ningún momento manifestó que los pacientes asintomáticos con COVID-19 no propaguen el virus, luego que indicara en una entrevista que “el que está positivo sin síntomas no contagia”.

Tras dicha declaración, se generaron diversas interpretaciones, pero la titular del Minsa explicó que dentro de esta población hay un grupo que tiene alta carga viral y puede transmitir el virus.

“El asintomático tiene menos virus en el cuerpo. No estoy diciendo que no contagian, en ningún momento lo dije. Lo que mencioné es que las personas asintomáticas, el grupo que tiene mayor cantidad de virus, que felizmente es el grupo menor, es el que contagia. Ese es de alto riesgo porque no tiene molestias”, precisó.

Asimismo, detalló que la mayor parte de la población no tiene síntomas, alrededor de un 75% a 78%, pero el resto sí. Por eso, manifestó que las medidas dispuestas por el Minsa son necesarias para la ciudadanía en general.

¿Qué medidas tomar si soy asintomático y tengo la COVID-19?

La primera recomendación que el Ministerio de Salud (Minsa) ha lanzando sobre los pacientes con COVID-19 que son asintomáticos es que deben permanecer aislados al menos 14 días. Asimismo, deben hacer lo posible por ocupar un solo ambiente del hogar para evitar que sus parientes también se infecten y puedan desarrollar los síntomas de la enfermedad.

Por su parte, Leslie Soto, infectólogo del Minsa, explicó que en la situación actual de la pandemia todos debemos considerarnos como asintomáticos porque existen personas que han estado en contacto con el virus SARS-CoV-2, pero no han presentado sintomatología. Por ello, brindó las siguientes recomendaciones:

1. Usar la mascarilla de forma permanente.

2. Lavarse las manos de manera constante.

3. Utilizar cubiertos y accesorios de manera diferenciada.

4. Evitar el contacto con sus seres queridos o amigos.

5. Dormir en lugares separados en un ambiente diferente.

¿Qué dice la OMS sobre los asintomáticos con COVID-19?

En los primeros meses de la pandemia se pensaba que los pacientes asintomáticos no contagiaban; sin embargo, nuevos estudios fueron demostrando lo contrario. Frente a ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) cambió de opinión y recomendó las mismas medidas preventivas para pacientes asintomáticos y sintomáticos. “Sabemos que algunas personas que son asintomáticas, o algunas personas que no presentan síntomas, pueden transmitir el virus”, señaló en su momento Van Kerkhove, líder técnica de la OMS.

El último 5 de junio, la OMS emitió un documento en el que brinda orientaciones sobre el uso de mascarillas y asegura que “algunas personas infectadas por el virus del COVID-19 nunca desarrollan ningún síntoma, pero pueden expulsar el virus, que puede, luego, ser transmitido a otros”, según informó AFP Factual.