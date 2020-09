La Victoria: incendio se registró en vivienda de adulto mayor que reciclaba plásticos

Con información de Johann Klug / URPI-GLR

Por la mañana, un incendio se registró en la cuadra 10 de jirón Saenz Peña en el distrito de La Victoria. Una quinta fue el escenario del siniestro que perjudicó y preocupó a los vecinos del sector, quienes acusaban al propietario Demetrio Farfán de ser el culpable.

El dueño del inmueble mencionó que si bien se dedica a reciclar objetos plásticos, este no habría sido su responsabilidad, ya que no estuvo en el momento del siniestro y no cuenta ni con gas ni energía eléctrica. “Yo vivo solo. Son cosas de mi casa. Esto se ha debido a un cortocircuito de otra vecina. Yo acabó de llegar”, indicó en RTV.

PUEDES VER La Victoria: anciano de 80 años fallece junto a sus dos mascotas en incendio de vivienda

Pese a ello, los vecinos responsabilizaron al adulto mayor de la tragedia suscitada por la mañana. Según el testimonio de varios testigos, el hombre tomaba constantemente licor, fumaba y no tenía cuidado de dónde dejaba estos objetos.

“Una vez trajo un gato muerto y lo colgó en su puerta, siempre trae maderas, plásticos, eso ha causado el incendio, ya hemos denunciado y no hacen nada”, señaló una mujer, quién dijo que ya han comunicado como cuatro veces este panorama a la Municipalidad.

Bomberos voluntarios, agentes policiales y representantes de Indeci acudieron rápidamente al lugar para evacuar a los vecinos y demás objetos o vehículos que pudieran extender el incendio. Gracias a la intervención, no hubo mayores daños y no se presentó heridos.

PUEDES VER Se pronostican condiciones atmosféricas propicias para el desarrollo de incendios forestales, advierte Senamhi

Según un agente de Defensa Civil, anteriormente, ya se generó un siniestro en el mismo punto de la vivienda de Demetrio Farfán. Esto se dio el último 15 de marzo del presente año.

Newsletter - La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.